北京粮油储备量可满足居民30天消费

本报北京4月25日电（记者张景华、董城）25日，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第314场新闻发布会上，北京市商务局副局长赵卫东介绍，根据监测，25日北京市新发地、大洋路等7家主要农产品批发市场蔬菜上市量2.27万吨，平均批发价3.44元/公斤；猪肉交易量58.2万公斤，平均批发价18.33元/公斤；鸡蛋交易量43.5万公斤，批发价10.52元/公斤。北京市成品粮、成品油储备量能够满足居民30天的消费需求。

针对近日部分社区网点、连锁门店短时间内出现消费量增加的现象，北京市及时采取措施，指导企业加大备货、调货力度，做好末端供应工作，满足市民消费需求。

据介绍，北京抓住批发、零售两端保市场供应。在批发端，组织新发地等主要农产品批发市场，协调运销企业（大户）积极调货进京，保证肉蛋菜等生活必需品源头供给充足。在零售端，要求大型连锁超市、生鲜电商平台等重点保供企业，按日常消费的3倍以上备货，每日开业前，门店、网点及前置仓全部上架、补仓到位，并延长营业时间。向7家主要农产品批发市场和8家大型连锁超市派出驻场人员，随时监测掌握批发、零售两端的供应和运行情况，现场协助企业解决问题。

与此同时，全力做好疫情封控小区供应保障工作。建立疫情封控小区周边大型连锁超市店长群，动态监测门店供应、库存、居民购买情况。指导有封控小区的属地相关部门，及时启动“点对点”监测和补货机制，对于出现个别断货的品种，及时进行补货，保障末端供应。目前北京市300余辆蔬菜直通车全时待命，随时根据需要保障疫情小区供应。

目前北京首农食品集团及区属国有农产品生产和流通企业，物美、华冠等连锁超市，美团、每日优鲜等电商平台，都在积极组织筹措货源。各连锁超市按照日常3倍以上规模加大外埠基地蔬菜直采量，按日均销售量的2倍保持库存，并从25日起提前半小时营业、晚上延时闭店。各生鲜电商平台企业仓储及物流24小时运转，并积极协调上下游供应商，对方便面、火腿肠、速冻食品等耐储商品进行门店直送，快速到店。同时将分拣、配送人员力量提升50%以上，并开启24小时随时下单预约配送服务。