吉林省确保畜禽产品有效供应

本报长春4月25日电（记者任爽）在吉林省本轮疫情期间，由于落实疫情封控管控措施，部门养殖场（户）饲料购入、畜禽出栏补栏、免疫繁殖等受到一定限制，部分屠宰加工企业产能下降、产品外销受阻、运营成本增加。记者从4月25日吉林省召开的疫情防控工作新闻发布会上获悉，针对这些问题，吉林省已积极采取措施，降低疫情影响，确保畜禽产品有效供应。

吉林省畜牧业管理局二级巡视员孙考取介绍，吉林省畜牧业管理局从3月7日起启动实施日监测调度机制，组织14家重点民生保供企业加强闭环管理，与大型养殖企业建立“点对点”运输模式，全力做好畜禽产品生产供应。

为保障畜产品有序流通，吉林省畜牧业管理局专门设立了畜牧抗疫保供服务热线电话，协调交通管控与运输保障组，及时为畜牧行业运输车辆办理通行证。截至4月24日，共解决抗疫保供问题1123个，共协调办理通行证约1万张。

此外，吉林省还积极组织银企“一对一”对接活动，开辟线上绿色通道，为相关企业提供信贷支持，举办生猪、肉牛养殖应急技术等线上培训会，助力畜禽养殖业科学繁育、调整饲料营养及提质增效，降低疫情影响。

截至4月24日，吉林省376家畜禽屠宰企业已复工复产336家，31家重点监测畜产品加工企业复工复产27家，377家饲料企业复工复产341家，具备正常生产条件的20家兽药企业复工复产14家。

千万头肉牛工程建设是推动吉林省由畜牧大省向畜牧强省跨越的重点项目。截至4月24日，吉林省在建54个肉牛产业化大项目已复工复产42个，占78%。

根据国家统计局数据，今年一季度吉林省肉牛存栏量达352.4万头，出栏量达64.7万头，牛肉产量达10.9万吨，同比分别增长9.3%、10.2%、11.2%。