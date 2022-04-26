全国报告新发职业病病例数降幅达43.8%

本报北京4月25日电 （记者熊建）从2012年到2021年全国报告新发职业病病例数降幅达43.8%、19个重点行业开展了职业病危害专项治理、职业病危害因素监测县区覆盖率达95%以上……今天，国家卫健委举办新闻发布会，介绍了党的十八大以来职业健康工作进展与成效。

近年来，尘肺病等重点职业病高发势头得到初步遏制，劳动者职业健康权益进一步得到保障。全国报告新发职业病病例数从2012年的27420例下降至2021年15407例，降幅达43.8%；其中，报告新发职业性尘肺病病例数从2012年的24206例下降至2021年的11809例，降幅达51.2%。

据国家卫健委职业健康司司长吴宗之介绍，党的十八大以来，中国职业健康事业快速发展，职业病防治工作取得了显著成效。全国人大常委会先后3次修订《职业病防治法》，目前已经形成较为完善的法律法规和标准体系。在矿山、冶金、建材等19个重点行业开展职业病危害专项治理，督促企业改进生产工艺，淘汰落后技术，完善防护设施，加强个人防护，作业环境得到明显改善。

风险监测评估工作不断加强。将职业病防治纳入基本公共卫生服务项目，将全部职业病病种纳入职业病及职业病危害因素监测范围，监测县区覆盖率达95%以上。基本摸清了全国工业企业职业病危害总体状况和职业性尘肺病患者生存及保障情况。积极推动建立风险监测、精准监管、及时整改、持续改进的工作机制。

职业病防治技术支撑体系是公共卫生体系的重要组成部分，是政府履行职业病防治职责、用人单位落实职业病防治主体责任以及维护劳动者职业健康的重要保障。

据国家卫健委职业卫生中心主任樊晶光介绍，目前，承担职业病防治技术支撑任务的机构共计3324家，相关专业技术人员共计4.03万人；职业卫生、放射卫生技术服务的机构分别达到了1087家和611家，检测评价的人员达到了3.12万人，基本上可以满足工作需要；职业健康检查机构、职业病诊断机构分别达到了5067家和588家，基本上实现了“县区能体检、地市能诊断”的目标。