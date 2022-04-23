预制菜要想香飘远需过几道关

近段时间，预制菜备受关注。中国预制菜产业联盟日前在京成立，更是对当前预制菜产业发展迫切诉求的积极回应。数据显示，2021年，我国预制菜市场规模达3459亿元；有关机构预计，到2026年，我国预制菜市场规模将达1.07万亿元，成为下一个万亿元餐饮市场。

从前几年的寂寂无名，到拥有万亿元市场规模潜力，预制菜产业发展势头良好。但也要看到，我国预制菜行业尚处于起步、探索阶段，要想实现高质量发展，还需要破解一系列瓶颈问题。

食品安全需严守。预制菜经简易处理即可食用，从生产加工到销售时间跨度较长，并涉及冷冻冷藏环节，故其在食品保鲜乃至安全等方面存在更多风险点。因此，预制菜除了保证便捷、特色、口感等特点，还必须牢牢把住食品安全关口，这涉及优质原材料的供应，成熟加工、冷冻技术的运用，以及对高标准品质工艺的把控等。

产品差异化不足。预制菜是标准化、批量化生产的成品或半成品，受原材料、工艺、储运等条件限制，产品同质化现象在所难免。但品种丰富、口味多样是中餐的优势，也是消费者的需求。要想满足不同消费者的需求，预制菜企业在开发产品时要提前考虑如何打造差异化产品，提升打造创新产品的能力，以占领更多细分市场。

加强产业链融合。预制菜产业上游连着乡村振兴与现代农业发展，下游连着消费市场，中间是物流运输、食品加工技术等领域，应当成为推进一二三产业融合发展，探索农产品食品化、品牌化、规模化新模式的助推器。其实，对于大多数预制菜企业而言，要想做大做强，必须解决上游供应链、仓储物流冷链和规模化等问题，同时要加强与科研院校的技术合作，解决营养搭配、风味保持等技术难点。

行业标准待规范。作为发展新风口，预制菜产业应尽早制定国家或行业标准，规范准入条件，对预制菜原材料、加工工艺、包装标识、储存冷链运输以及微生物、添加剂、农药残留指标等作出统一规定，推动行业健康有序发展。不仅可以让消费者安心享用预制菜，也能实现与国际检疫接轨，让预制菜在双循环格局下更具发展潜力。

我国幅员辽阔，地域差异大，如何更好兼顾不同地区消费者的口味，对预制菜产品研发也提出了更高的要求。企业可因地制宜，利用本地资源优势，开发地方特色预制菜，避免盲目发展和无序竞争；同时，地方应当以农业龙头企业、“专精特新”食品加工企业为重点培育对象，加大资金、人才、技术等扶持力度，培育一批有影响力的预制菜龙头企业。（杨子佩）