北京新增本土新冠肺炎病毒感染者4例

新华社北京4月22日电（记者李放）记者在22日晚举行的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上了解到，4月22日16时至22时，北京市新增本土新冠肺炎病毒感染者4例，均为确诊病例；朝阳区2例、顺义区2例。另有1例核酸复核阳性人员及9例核酸初筛阳性人员。

北京市疾控中心副主任庞星火介绍，今日通报的本起疫情已累计发现感染者5例，另有1例核酸复核阳性人员及9例核酸初筛阳性人员。经初步流调，涉及京郊老年旅游团、装修人员及在校学生。今日通报的感染者活动范围广，且涉及多个人员密集场所，初步判断未来传播风险高。

北京市住房和城乡建设委员会二级巡视员赵成介绍了进一步做好装饰装修活动疫情防控工作的要求，业主或物业使用人在装饰装修前应征得所在社区和物业管理单位同意后方可启动，装饰装修从业人员统一纳入居住地社区重点人群常态化核酸检测筛查范围，物业管理单位要严格落实社区防控和装修管理要求，加强建材运输管理，强化装饰装修现场巡查，做好垃圾场站、电梯轿厢等公共区域消杀工作。

北京市文化和旅游局一级巡视员周卫民就加强北京旅行社“北京人游北京”团队旅游疫情防控管理做出提示，从4月23日起，14日内组织过“北京人游北京”团队旅游业务的北京旅行社，其导游、司机和其他员工均要立即加做1次核酸检测，核酸检测阴性结果未出前采取居家办公，不得从事“北京人游北京”团队旅游带团服务业务。

庞星火说，当前北京市疫情防控形势严峻复杂，此次疫情涉及的学校、旅行社、工地、装修行业等重点领域的重点人群，要主动向社区报备，严格落实健康监测、核酸检测等防控措施，如出现发热、咳嗽等症状，不自行购药服药，及时按规定就医。