沙尘天这3个部位最易受伤害 防护要点来了！

中央气象台4月11日06时发布沙尘暴蓝色预警，预计11日白天，新疆南疆盆地、青海北部、甘肃中东部、内蒙古中西部、宁夏、陕西中北部、山西西部和北部、河北西部、北京西部等地有扬沙或浮尘天气，局地有沙尘暴。从个人防护角度看，外出时应该注意哪些问题？本期《1分钟养生课》邀请中国中医科学院西苑医院治未病中心副主任医师孙其伟，为广大网友分享相关知识。

孙其伟表示，外出时，需注意保护好眼睛、口鼻和皮肤。具体来说，在扬沙或浮尘天气里，眼睛往往最容易受伤。尤其是当眼睛进入异物时，不能揉眼。揉眼可能造成异物摩擦角膜，引起角膜上皮损伤，且手上的细菌也容易伺机进入，引起角结膜炎。可以用大量清水冲洗眼部，同时频繁眨眼，冲出异物，如果情况严重，应立即到医院就诊。沙尘天气里最好别戴隐形眼镜，尽量减轻眼睛压力。

“沙尘同样也对呼吸道健康有着较大的影响。空气中裹挟的尘埃、病菌等有害物质，进入人体可能诱发呼吸道感染、哮喘等疾病。抵抗力较差的老年人、婴幼儿及患有呼吸道疾病、过敏性疾病的人群容易发作急性病症。”孙其伟强调，在室外活动时，一定要佩戴好口罩，护好口鼻。

孙其伟提醒，天气干燥合并沙尘，皮肤表层的水分极易被风尘带走，水分散失速度快，造成皮肤粗糙，有的人还会出现色斑、瘙痒、脱屑等症状。因此，要做好补水、保湿工作，适当防晒，可以涂抹保湿的护肤产品，注意不要太油，以免吸附沙尘，外出时尽量避免沙尘直接接触皮肤。此外，要多喝水，从内部补水。

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