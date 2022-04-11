切实提升应对规模性疫情的能力

国家卫生健康委有关负责人日前在国务院联防联控机制新闻发布会上介绍，近期全国新增本土确诊病例和无症状感染者快速增长，部分地区社区传播仍未阻断，疫情仍在高位运行。下一步，国务院联防联控机制综合组将继续指导各地提升应对规模性疫情的能力，发生疫情后要抓住主要矛盾，聚焦重点地区，从紧从严、从早从快、从细从实落实各项防控措施，坚决筑牢疫情防控屏障。

当前，全国疫情总体呈现流行范围广，规模性疫情与散发疫情交织，外溢病例及续发疫情多发等特点，特别是上海市疫情仍处于发展状态，防控形势严峻复杂。只有切实提升应对规模性疫情的能力，及时有效遏制住规模性疫情，才能尽快实现“动态清零”。

应对规模性疫情，要增强战胜疫情信心。我国两年多来的疫情防控经验证明，靠有效的行政措施，以及广大群众的积极配合，可以实现“精准防控、动态清零”的目标，即便出现规模性疫情，从严从紧采取隔离、管控、封控、筛查等为核心的措施，也依旧可以很快将其控制住。

规模性疫情之下，领导力的强弱、防控成效的好坏，很大程度上取决于领导干部风险意识强弱及其对疫情局势的掌控能力。有关地方应当强化应急意识，加强组织领导，把疫情防控要求落实到每个领域、岗位、环节、细节，形成完整责任链。坚定信心、快字当头，抓实抓细疫情防控各项工作，加快核酸筛查和风险人员排查管控，加紧推进重点地区应检尽检、应收尽收、应隔尽隔、应治尽治，齐心协力战胜规模性疫情。

应对规模性疫情，要发挥举国体制优势。坚持全国一盘棋，调动各方面积极性，集中力量办大事是中国国家制度和国家治理体系的显著优势之一。集中领导、统一指挥、举国动员，是战胜规模性疫情的根本保障。在上海疫情防控的关键时期，按照党中央、国务院决策部署，国家卫生健康委从全国15个省份调派医务人员3.8万余人和每日238万管核酸检测的能力支持上海，开展核酸检测和新冠肺炎患者救治工作，帮助提升医疗救治与核酸检测能力。

面对规模性疫情，要迅速形成统一指挥、全面部署、立体防控的战略布局，发扬一方有难、八方支援精神，坚持哪里疫情严重就重点支援哪里，什么问题最突出就重点解决什么问题，抗疫缺什么就重点支援什么，心往一处想、劲往一处使，凝聚起众志成城抗击规模性疫情的强大力量。

应对规模性疫情，要加强物资储备准备。奥密克戎变异株传播速度更快、隐匿性更强，无症状感染者人数多、比例高是本轮疫情的明显特点，很多感染者感染后短时间内没有表现出临床症状。集中隔离点和方舱医院是推进应检尽检、应收尽收、应隔尽隔、应治尽治，切断病毒传播链条、遏制疫情扩散蔓延的关键场所，各地要坚持有备无患原则，重点加强隔离点和方舱医院储备准备，全力筹措隔离房源，选择符合防疫条件的场所作为方舱医院，加快改扩建力度。在集中隔离点、方舱医院，要储备一定数量的防护物资和必要的诊疗设备、基本用药，满足应对规模性疫情的基本需要。

应对规模性疫情是当前疫情防控工作的重中之重。各地各部门要提升应对规模性疫情的能力，树牢阵地意识，切实做到守土担责不含糊、守土尽责不懈怠，出手要快、考虑要全，工作要实、要求要严，以同时间赛跑的状态扎实做好各项工作，以全力以赴的应对保障人民群众健康安全。(向秋)