中国“动态清零”焦点观察

9日，上海新增新冠感染者超2万例，疫情仍在高位运行。3月以来，全国累计报告本土感染者超27万例。

疫情严峻复杂的时刻，习近平总书记强调，要始终坚持人民至上、生命至上，坚持科学精准、动态清零，尽快遏制疫情扩散蔓延势头。

为何要坚持“动态清零”？抗疫大账怎么算？“动态清零”如何“快”？民生需求怎么保障？常态化防控如何体现刚性约束……回答好这些焦点问题，事关抗疫、民生和发展长远。只有以更坚决的态度、更彻底的措施、更迅速的行动，把习近平总书记重要指示落到实处，才能打赢抗疫的大仗硬仗。

这么多国家“躺平”，我们为何坚持“动态清零”？

奥密克戎变异株引发的新一轮疫情来势凶猛，部分国家计划或已开始全面放松防疫。英国政府2月宣布“与新冠共存”，韩国、日本3月相继放宽部分防疫限制措施……

面对奥密克戎的快速传播，有人心存疑问：这么多国家已“躺平”，我们为何还坚持“动态清零”？

回答这个问题，首先要看奥密克戎的真实危害——

此轮疫情中，吉林市新冠感染者97.5%为无症状和轻症。但截至4月3日，吉林市中心医院收治50名重症患者和35名危重症患者，其中10人需有创呼吸机支持呼吸。

国务院联防联控机制赴吉林医疗救治组专家分析认为，奥密克戎对高龄患者、合并严重基础病患者等特殊人群具有严重威胁。奥密克戎绝不是“大号流感”。

美国疫情在经历了圣诞假期的高峰后，近一周平均每日新增感染者仍近3万例、死亡病例近500例。韩国疫情仍处高峰，近一周来平均每日新增感染者近23万例、死亡病例约310例。

今年年初以来至4月7日，中国香港地区因新冠肺炎疫情死亡病例逾8000例。而在2018至2019年冬季流感季，香港因流感死亡病例累计为350余例，以至于香港媒体人士感叹：“说新冠像流感，哪里像？我认为一点也不像。”

再看病毒继续变异的潜在风险——

世界卫生组织3月30日公布的研判中，未来一年新冠病毒可能出现如下演变：最乐观的情况，是奥密克戎之后的新变异株毒性显著减弱，现有疫苗可以应对；最糟糕的情况，则是出现毒性更强的变异株，且现有疫苗保护力快速降低。

德国联邦卫生部长4月6日表示，此前宣布从下月开始允许新冠感染者自愿进行隔离的措施是“错误的”，德国将继续沿用新冠感染者强制隔离政策。

我国60岁及以上人口达2.67亿。最新数据显示，还有超5000万老人未完成新冠疫苗全程接种。

“这是所有人群中最脆弱的部分，他们一旦感染，重症和死亡率远远高于其他人群。”国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班工作组组长郑忠伟说。

疫情发生后，如果不及时“动态清零”，一旦形成规模性反弹，医疗体系就会面临被击穿危险。这就不只是一个公共卫生事件，更是冲击群体心理稳定的重大社会问题。

经历过武汉战“疫”的“洗礼”、德尔塔疫情的考验，中国实现了疫情发现一起扑灭一起。“‘动态清零’总方针，是与传播力强的变异株多次殊死较量后的有效应对策略。”国家卫生健康委主任马晓伟表示，由此形成的中国式抗疫，靠的不是一招一式，而是科学决策、高效协同。

要算大账算生命账

疫情还在扩散，一些城市陆续按下“慢行键”。如何看待付出的成本，关键要算大账，既算经济账，更算生命账。

首先来算这本经济账。高效落实“动态清零”，为中国发展赢得主动。从做出关闭离汉通道这一史无前例的防控之举，到多地采取从严从紧、管控封控的防疫举措，为经济发展创造了良好条件。

2020年，中国“率先控制疫情”“率先复工复产”“率先实现经济增长由负转正”。2021年，国内生产总值比上年增长8.1%，两年平均增长5.1%，经济增速居全球主要经济体前列。

当前，国内新增本土确诊病例和无症状感染者快速增长，规模性疫情与散发疫情交织，疫情仍处高位运行状态。

短期来看，上海经济社会、群众生活会受到影响，但从一个国家、一个整体来看，局部地区、小部分人被管控，防止疫情扩散，换来的是更大范围、更广泛的百姓正常生产生活，是更加宽松、稳定的经济社会发展环境。

“如果在坚持‘动态清零’总方针上有动摇，就会错失抗疫的最佳时机，这样代价会更高，损失会更大，后果更不堪设想。”国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年表示。

再算这本生命账。防控工作必须始终把人民生命安全和身体健康放在第一位，这是判断防疫成效的首要标准。

习近平总书记强调，“在保护人民生命安全面前，我们必须不惜一切代价，我们也能够做到不惜一切代价”。

抗疫初期，中国确诊患者人均医疗费用约2.3万元，一些危重症患者的治疗费用达几十万甚至上百万元，全部由国家承担。2021年2月，中国启动居民免费接种新冠疫苗，开支1200余亿元；核酸检测费用一降再降，单人单检不高于每人份28元……

“对人民生命的态度，最能体现一个国家到底是不是把人民放在第一位。”中国工程院院士钟南山说。

9日，国家会展中心（上海）3号馆改建工程完工交付。“四叶草”将变大方舱，总计将达5万张床位。

对战新冠病毒，中国始终不计成本地开通救治通道，一切为生命让路。

“人命关天。”中国工程院副院长、中国医学科学院北京协和医学院院校长王辰说，在“义”与“利”之间，中国共产党的选择是始终把人民生命放在第一位。

“动态清零”重在“快”字

奥密克戎传播速度快、隐匿性强，防控难度升级，中国还能继续实现“动态清零”吗？

“从我国疫情防控经验来看，现行防控措施应对奥密克戎是有效的。”国家卫生健康委疾控局副局长吴良有表示，关键在于落实“四早原则”，压实“四方责任”。

更快，才能在与病毒较量中领先一步。

“动态清零”的精髓是快速、精准。快速的核心，是对不同的变异株要跑得比它更快。真正做到快，就是发现快、处置快。

为进一步提高“早发现”能力，国务院联防联控机制综合组3月研究决定在核酸检测基础上，增加抗原检测作为补充。

此前，国家卫生健康委组织中国疾控中心专家综合分析研判，奥密克戎不影响我国现有核酸检测试剂的灵敏性和特异性。这意味着，病毒的隐匿性再强，我们一样有办法及时“定位”。

光是“定位”还不够，随着病毒传播速度大幅变快，应对节奏如果不随之全面提速，就好比急症遇到慢郎中，势必贻误战机。公安、公卫、工信协同做到风险人员应查尽查，学校、养老院、工厂企业等重点场所防止成为疫情“放大器”……

“实现‘动态清零’目标的难度比以前更大，这就需要我们更早地发现疫情，更快地采取措施，各项措施的落实更彻底。”中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友说。

更快，就可以有效切断疫情传播链条。天津，从1月8日疫情突袭，到1月21日宣布社会面清零，国内首次大规模迎战奥密克戎取得阶段性战果。深圳，从按下“慢行键”到社会生产生活秩序开始有序恢复，用时不到10天。上海，一月之内，核酸检测能力翻数倍；全国10余个省份、数万医护人员八方驰援……

疫情波折反复，只有以快制快，加快工作推进、加快任务落地、加快目标完成，才能掌握战“疫”主动权。

“迎战奥密克戎，中国为什么能？答案是：行动快、功夫细、人心齐。”中国工程院院士张伯礼说，病毒再狡猾，只要坚持“动态清零”，疫情依然总体可控。

疫情防控越严格，民生保障就要越细致

习近平总书记一再强调，采取更加有效措施，努力用最小的代价实现最大的防控效果，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

防疫封控之时，一些群众生产生活受到影响，出现了“买菜难”“就医难”问题。随着各方工作力度加大，这些问题正在逐步加以解决。

在上海，本地感染者人数快速攀升，社区封闭管控，居民居家不外出，大部分快递人员滞留，末端配送压力骤增。“米袋子”“菜篮子”进楼入户“最后100米”遭遇梗阻。

保障千家万户的“米袋子”“菜篮子”无忧，是抗疫中的一道必答题。

“千方百计抓好保运保供保链。”上海市商务委副主任刘敏介绍，集配集送，上海正在与超市卖场、电商平台等对接，努力打通生活物资配送“最后100米”。

4月3日至9日，上海市消保委连续推出“居家抗疫团购汇总”，保供平台纷纷加入，上海31.3万名党员参与到小区封控物资保障工作，协调采购、长途运输、终端配送……

坚持防疫、保供并重，解决好老百姓的“燃眉之急”，正是“动态清零”的题中应有之义。

地处上海市金山区的石化街道，有9万多户居民，老年人口多。疫情封控期间，人不能出、药不能停，怎么办？

由医务人员、机关干部、居委会工作人员、志愿者组成医疗“应急队”“咨询队”“配送队”，一条配药绿色通道快速开通。

保障百姓正常就医需求。精准划定封控范围，对个别诊室实行“非必要不封控”，明确三级综合医院、儿童专科医院的急诊、发热门诊等不得随意停诊。

防控要既精准又有“温度”，要将疫情处置对社会的影响降至最低。解决好民生小事，事关“动态清零”大局。处理好疫情防控和民生保障关系，是提升现代化治理能力的必答题。

常态化防控要体现刚性约束

世界卫生组织指出，新冠病毒未来如何变异，仍具有高度不确定性。

“疫情是动态发展的过程，防控策略和措施也在相应不断发展。”梁万年说，防控策略和措施取决于全球疫情走势，取决于病毒变异情况、疾病严重程度变化以及中国疫苗接种覆盖率等多种因素。

如今，全球新冠肺炎疫情仍处于大流行状态，全国本土聚集性疫情点多、面广、频发。“动态清零”仍是现阶段基于中国当前疫情形势的最佳选择。

对多地疫情进行复盘不难发现，无论是重点区域消杀不到位，还是没有落实扫码登记、体温检测等防疫措施……常态化疫情防控举措做不好，就会出现漏洞和短板，给病毒反扑的机会。坚持“动态清零”不动摇，落实常态化防控举措必须要有刚性、不打折扣。

“防”是应对疫情的第一条战线。疫情形势依然严峻，常态化疫情防控机制仍需不断健全。从入境人员隔离管控到涉疫风险人员排查，从加强重点人员保护到完善冷链货物运输……把可能的风险扑灭在萌芽中，将病毒阻隔在传播前。

战在“疫”时，功在平时，端口前移，事半功倍。落实早发现、早报告、早隔离、早治疗要求，被实践证明是最经济有效的防疫方式。坚持守土有责、守土尽责，压实属地、部门、单位、个人“四方责任”，有利于实现用最小的代价实现最大的防控效果。

落实细节，拒绝“躺平”，控制疫情的压力和成本就会减轻。戴好口罩、进门扫码、测量体温、勤于洗手……这是常态化疫情防控的有效手段。克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，疫情防控的大网要织得更紧更密。

与新冠病毒的较量，我们需要坚定信心、保持耐心，一定能够赢得最后的胜利。

（新华社北京4月10日电 记者陈芳、董瑞丰、彭韵佳、顾天成、杨思琪）