数万医护八方驰援同心守“沪”

连日来，来自全国多个省份的数万名医护人员快速抵达上海，立即投入紧张忙碌的疫情防控工作，他们有的在方舱医院救治病患，有的在社区街道核酸检测……“哪里需要就去哪里！”

“铁流滚滚”，他们来了！

当前，上海的疫情还在高位运行，形势极其严峻。4月4日，上海单日新增阳性感染者数量突破1万例，总数达到了13354例。3月以来的这波疫情，上海累计报告阳性感染者超过7.3万例。

一方有难，八方驰援！这两天的上海虹桥火车站“铁流滚滚”，十余趟高铁列车将来自武汉、天津、山东、南昌等地的数千名医护人员和医疗物资运抵上海。仅3日至4日，华东空管局就保障上海虹桥、浦东两大机场接收来自7个省市和部队援沪医疗队包机航班26架次。河南医疗支援队以每10分钟1架次密集编队从郑州飞抵上海虹桥机场。

“我们4月2日晚上接到任务，立即选派医护人员集结队伍，做好准备，3日就抵达上海了。”山东省泰安市中心医院护理部副主任亓琴说，全院派出60名医护人员，分别来自呼吸、重症、中医、院感等多个科室。

2500万人做核酸，有他们的辛勤付出

4月4日，上海最大规模核酸检测启动，覆盖全市2500万人，检测现场就有不少来自各地的援沪医疗队。

4日凌晨2时许，浙江省援沪医疗队队员章月桃和同事们就准备从浙江启程。根据统一部署，台州市中心医院的援沪队员必须在4日12点之前，完成松江区泗泾镇9个村居民、共计31120人次的核酸样本采集。4日11时许，31120例标本采样工作顺利完成。

一位老家杭州的上海市民看到了来自杭州的医疗队在社区里做核酸，忍不住激动落泪。一位来自武汉的医护人员，上门为行动不便的老人做核酸，老人双手合十连声感谢，“这么大老远跑来帮助我们，真的谢谢！”

“把上海的病人治好，把我们的队伍带好！”

4日清晨，位于崇明区的花博园复兴馆方舱医院开舱，接收首批轻症和无症状感染者。这一方舱医院共分4个区域，有2700多张床位。来自上海交通大学医学院附属新华医院的医疗队和安徽省援沪医疗队联合入驻。

“我们的目标就是把上海的病人治疗、照顾好，还要把我们的队员一个不落地带回家。”安徽援沪医疗队队员周翠梅说。

在花博园复兴馆方舱医院之前，上海已将闵行体育馆、嘉定体育馆、世博展览中心、新国际博览中心等多个体育场馆或会展中心改建成方舱医院并投入使用。其中，新国际博览中心是迄今上海规模最大的方舱医院，设计床位超15000张。来自天津、湖北和江西的医疗队近日将入驻并参与收治工作。

（据新华社上海4月5日电 记者贾远琨、潘旭、杨有宗、张建松、袁全、张梦洁）