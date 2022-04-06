“让患儿尽快得到收治、早日康复”（抓细抓实各项防疫工作）

戴上面罩，穿上防护服，4月4日一早，记者走进了上海世博展览中心方舱医院。

3月25日起，来自上海交通大学医学院附属仁济医院、附属第一人民医院、附属第九人民医院、附属上海儿童医学中心和同济大学附属同济医院等医院的近千名医疗队员，陆续进驻上海世博展览中心方舱医院。这里收治了近7000名新冠肺炎轻症患者和无症状感染者。

“我3月30日来接受治疗，感觉喉咙有点痒。”在亲子病区，读小学四年级的小伟（化名）告诉记者。“虽然住进了方舱医院，但孩子的学习没有中断，每天上网课，我也时常督促他学习。”一旁的妈妈说，“我们没有出现呼吸困难等症状，相信会很快好起来的。”

李毅（化名）一家四口都因感染新冠肺炎进入方舱医院接受治疗。他告诉记者，医护人员在身旁，比较安心，“护士还给两个孩子拿来了玩具，送了水果”。说话的当口，一儿一女围着他蹦蹦跳跳。李毅说：“有医护人员在，有家长在，孩子会好的。”

“3月29日，我们24小时内集结了一支59人的队伍进驻方舱医院，共接收患者320名，其中约60名儿童，都有家长陪护。”上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心护士曹彬彬说，大家都有一个共同的目标，“让患儿尽快得到收治、早日康复”。

4月4日晚，上海儿童医学中心医疗队“整建制”转移到上海新国际博览中心方舱医院，开设了面积更大、床位更多的儿童病区。5日上午，新病区已收治患儿和家人177人，其中患儿89人，目前收治工作仍在继续进行中。

《 人民日报 》（ 2022年04月06日 02 版）