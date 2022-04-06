心手相连  共同抗疫（抓细抓实各项防疫工作）

“4月3日下午，我们收到上级防控通知，4日一早要进行整个小区的核酸检测采样。”上海市普陀区宜川路街道中远两湾城第二居民区党总支书记邵建萍说。中远两湾城有96个楼栋、1.1万余户居民，总人口近5万，是上海市内环线内最大的居民小区之一。

消息一出，社区里260余名志愿者积极响应、踊跃报名。根据年龄、专业、特长分工，居委会工作人员和志愿者在18个采样点服务值守，确保采样过程有序开展。

在普陀区，志愿者已经成为疫情防控中的一支重要力量。普陀区鼓励党员向社区报到，同时联动党代表、人大代表、政协委员和团员青年志愿者，共计形成2.7万余人的集中封控区志愿者储备库。在社区报到的党员、机关干部等人员就地组建社区抗疫工作小组，按照“区级下派、属地管理、属地使用”原则下沉一线，在党组织的领导下投入防控工作。

普陀区青少年教育活动中心教师朱凌佳就地下沉，成为所住的真北一居民区党员志愿者。在接受记者视频连线采访时，她说：“疫情面前，党员志愿者就是抗疫一线的战士。一声令下，马上集结。”

真北一居民区党总支书记施蓉说，对出现过新冠病毒感染者的楼栋，居委会工作人员和志愿者带领医护人员挨家挨户上门采样，“我们共同努力，并肩作战，心连心，共同抗击疫情。”

志愿者参与社区疫情防控，不仅充实了工作力量，也带来了不少有效的工作方法。

普陀区各居（村）委会共组建了278个“支援力量”微信群，挑选多名志愿者组长，就地指挥志愿者充分发挥力量。长风新村街道中山桥居民区志愿者团队群策群力，绘制了两张“作战图”。一张图为志愿者分工，按工作内容划分多个板块，志愿者根据自身所长进入适合板块，织密服务网格；另一张图为核酸检测采样路线图，楼栋号、检查点、检测路线、队列方向、离开路线等一目了然，将采样居民动线交集压缩到最小程度。来自区级机关、驻地大型国企的志愿者，加班加点设计志愿者任务分领表、工作提示，细化12项任务5类支撑力量，助力志愿者快速准确上岗。

《 人民日报 》（ 2022年04月06日 02 版）