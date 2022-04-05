让逝去的生命更有尊严地谢幕 人生最后一公里的“守护者”

“以前殡仪馆只有男性整容师为逝者整容入殓，为了使殡仪服务更人性化，2012年11月专门组建了青清女子整容班，由女整容师来提供沐浴更衣、整容化妆等服务。”3月31日，在北京市八宝山殡仪馆举办的第六届公众开放日活动现场，殡仪服务管理办公室工作人员郝好介绍，现在这个班组由5名平均年龄27岁的女遗体整容师组成。

杨薇薇是殡仪馆的第一名女性整容师。让她记忆深刻的，是那些年轻或年幼就不幸离世的人。有一次，她给一位交通事故中去世的4岁小姑娘整容，她特意给逝去的小女孩别了一个发卡，希望她漂漂亮亮地走。

“我目睹了太多生离死别，尤其是接触到那些来到世上短短几年就离开的逝者时，我总是告诫自己要更加珍惜生活，珍惜身边的亲人。”杨薇薇说。

曲杰是青清女子整容班的班长。一次，在为一位27岁因白血病去世的女逝者整容时，她了解到女逝者刚刚结婚不久，和爱人感情一直非常好，曲杰就想尽量把她打扮得漂亮一些。她为女逝者穿上了生前最爱的一件小西服外套，别上了一个胸针，最后还为她戴上了一条金色的脚链——这是她与爱人的结婚纪念物。

当逝者爱人看到整容之后的女孩表情安详地躺在花床上时，感动地哭了。他给曲杰深深地鞠了个躬，说道：“谢谢你让我妻子走得这么美丽！”

据了解，为方便群众办理丧事，八宝山殡仪馆实行24小时服务。每逢节假日亲朋好友欢聚的时刻，青清女子整容班的姑娘们总是坚守在工作岗位。但工作的辛苦还不算什么，长久以来，“忌讳”和“歧视”从没有真正离开这个职业，打车去单位被拒载、拜年往往要自觉避开、从不主动跟别人握手、找对象难等等都是普遍现象。而既然选择了殡葬行业，她们就决心用自己的服务温暖这个“冰冷”的岗位。

本次公众开放日活动突出“公益、生态、人文、品牌、温暖”主题，紧紧围绕“公益惠民、人文关怀、创新引领、礼敬生命”主线，全方位展示了殡仪馆是如何全力护航“人生最后一公里”的。

开放日现场，火化师云小林讲述了自己的故事。“虽然上学的时候我就很喜欢火化方面的专业课程，但对于是否要成为一名火化师，曾经的我内心也有一点犹豫。”她说，直到2018年来到八宝山殡仪馆，成为火化室的一名实习生后，她最终做出了决定。

实习第一天，云小林早早来到车间，突然传来一阵喧闹声。她朝外望去，只见一男一女跪在地上拉着一位火化师的手好像在央求着什么。师傅拉起他们，红着眼说，孩子太小，虽然不能保证，但你们放心，我会尽我最大的努力。

后来，云小林才知道，原来这对年轻夫妻在一次意外中失去了不满四周岁的女儿，当听说五岁以下的孩子火化后可能没有骨灰时悲痛欲绝，母亲更是几度晕厥。

“师傅历经一个多小时的努力，满足了家属的愿望。当他亲手将骨灰交给孩子母亲的时候，哭成泪人的她握着师傅的手久久没有松开。”云小林说，“从她的眼神里我读出了感恩和慰藉。”

从那一刻起，云小林懂得了火化师的意义——每一次火化都是完成一个家庭的嘱托，都是一次人生终点的陪伴。也是从那一刻起，她爱上了这个职业，并立志成为一名合格的火化师。

3月31日是云小林成为火化师的第898天。在这些日子里，她为白发苍苍的老人送行，为稚嫩可爱的孩子送行，也为像自己一样花样年华的年轻女孩送过行。“随着对火化工作的了解加深，我更加懂得了尊重生命的意义，更加理解了殡葬无小事、视死者如生者的意义。”她说。

作为人生最后一公里的“守护者”，这些殡葬从业者用自己的服务让逝去的生命更有尊严地谢幕。本报记者 蒋菡