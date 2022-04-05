专家提示：居家隔离期间个人防护要注意这几点

4月4日，吉林省召开本轮疫情防控工作第24场新闻发布会。吉林大学中日联谊医院副院长顾锐介绍，居家隔离期间个人防护需要注意做好以下几点：

一要做好居家的通风。通风要同时打开对立墙面上的门窗，形成“穿堂风”，这样便于实现室内气体的快速交换。气候温暖的条件下，可以持续保持开窗通风；气候寒冷的条件下，可以分时段进行开窗通风，比如上午、中午、下午各通风半小时，通风时要注意做好个人的保暖，尤其是家里有老人儿童时。

二要坚持进行健康监测。封控区和管控区居民每天上下午各测量一次体温，并关注家庭成员是否有发热、干咳、乏力、咽痛、嗅（味）觉减退、腹泻等症状。如有异常，应立即和社区工作人员取得联系，及时就医。如有发热和呼吸道症状，应主动佩戴口罩，在就医前和家人分处不同房间，需交流时保持必要的距离。

三要做好居住环境卫生和清洁消毒。居家环境以清洁为主，疫情流行期间可每周使用含氯消毒液对坐便器、桌椅、门把手等日常接触频繁的点位进行预防性消毒。日常使用的碗筷等餐具每周要进行一次煮沸消毒，水沸后煮10-15分钟即可达到消毒目的。日常居家时还应养成良好的生活卫生习惯，做到勤洗手，不用手触摸眼口鼻黏膜。

四要预防气体回流。一是洗手盆在不使用时，应关闭盆底部的下水器，然后放少量水，形成密闭封堵。二是使用防臭地漏，或使用密封的塑料袋灌水后扎紧，封堵卫生间和厨房等地漏口。三是卫生间排风扇在疫情期间可以使用塑料薄膜和不干胶等进行封堵，避免潜在的气体反流风险。四是使用坐便器后应先盖上坐便器盖子后冲水。五是使用抽油烟机时，应保持房间的洗手盆、地漏、坐便器和排气扇等处于封堵状态，也可同时打开窗户保证气体交换，避免抽油烟机开启形成负压造成潜在污染气体经室内管道反流；在不使用时，可使用保鲜膜和不干胶进行临时封堵。（记者 杨仑）