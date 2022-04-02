国家卫健委：快速推进“抗原+核酸”筛查 提升疫情发现的灵敏性 

人民网北京4月2日电 （记者张文婷）据国家卫健委官网消息，4月1日下午，国家卫生健康委召开全国卫生健康系统新冠肺炎疫情防控工作电视电话会议。会议强调，要清醒认识当前疫情防控的严峻性、复杂性、艰巨性，坚持“外防输入、内防反弹”总策略、“动态清零”总方针，坚决克服松懈麻痹思想，把工作思路转变到应对奥密克戎变异株疫情上来，采取更加有力的措施，尽快阻断疫情传播蔓延，坚决守住不出现疫情规模性反弹的底线，巩固来之不易的疫情防控成果。

会议强调，要全面提升疫情防控水平，主动强化防疫准备，提升应急能力，坚决遏制疫情扩散，确保如期实现“社会面清零”目标。全面加强疫情监测预警和报告，开展“抗原筛查+核酸诊断”监测，落实区域协查，严格依法依规报告疫情信息，提升疫情发现的灵敏性。要做好充分的疫情应对准备，加强隔离点和方舱医院储备，提升规模性疫情处置能力。压实各方责任，全面、彻底管好风险区域，密接和次密接人员应隔尽隔、集中隔离，快速推进“抗原+核酸”筛查，坚持“三公协同”保障新增感染者流调工作日结日清，加强病例分类救治。

在疫情处置管理上，以集中办公、协同高效为原则，建立以隔离为中心的风险人员排查管控联动机制；以街道为重点，加强省市防控力量统筹；以行业为主导，排查管控好疫情风险点；以疫情高发楼栋单元为重点，组织实施好疫情集中爆发点攻坚；以小区为单位，落实好分区分级要求。要全力保障疫情期间群众正常医疗用药需求，统筹安排好封控区、管控区群众日常就医。要关心关爱一线医务、疾控和基层工作人员，做好服务保障工作。

会议强调，全系统要始终保持应急状态、发扬斗争精神，把疫情防控作为当前压倒一切的政治任务，进一步强化政治担当，时刻绷紧疫情防控这根弦，事不过夜推动各项措施的落实，确保疫情防控各项工作扎实有效。要做到思路清晰、措施科学、落实到位，坚决克服简单化、一刀切、粗放式防控，采取更加坚决果断、更有针对性的举措。要压实“四方责任”，周密做好清明节期间疫情防控工作。