中国疾控中心：清明假期 不建议做跨省的踏青旅行

人民网北京4月1日电 （记者闫妍）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍从严从实抓好疫情防控工作有关情况，并回答媒体提问。中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示，清明节假期，如果外出踏青郊游，一定要做好个人防护，减少感染新冠肺炎病毒的风险，不建议做跨省的踏青旅行。

“在省市内的踏青郊游一定要选择好目的地，同时对目的地的疫情情况要事先了解。”吴尊友说，对于没有疫情的地方，最好选择自驾。如乘用公共交通工具，途中一定要注意个人防护，如戴口罩、注意手卫生、保持社交距离等。

对于传统的祭扫活动，吴尊友建议，如涉及跨省区旅行，不建议做相关安排，可利用现代电子技术，做网络或虚拟世界的祭扫活动。如非跨省的祭扫活动，要事先了解墓地所在地的疫情情况，以及墓地的管理规定。注意个人防护措施的落实。进入墓地后，遵守墓地相关部门关于新冠肺炎疫情防控的各项规定。