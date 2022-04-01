2021年追回医保资金234亿元 查处定点医药机构41.1万家

人民网北京4月1日电 （记者乔业琼）近日，国家医保局、公安部、国家卫生健康委联合召开2022年全国打击欺诈骗保专项整治行动电视电话会议。会议指出，2021年共检查定点医药机构70.8万家，查处41.1万家，追回医保资金234亿元。

医保、卫生健康部门共协助公安机关侦破诈骗医保基金犯罪案件2031余起，抓获犯罪嫌疑人5002余名，追缴涉案医保基金5.1亿元，侦破非法经营医保药品案件349起，涉案金额达15亿元；向纪检监察部门移送专项问题线索212起。

医疗保障基金使用主体多、链条长、风险点多、监管难度大，欺诈骗保问题持续高发频发，监管形势一直比较严峻。对此，国家医保局在此前召开的全国医疗保障工作会议上表示，2022年将加大欺诈骗保打击力度，继续开展全覆盖专项整治行动，聚焦重点领域，强化“一案多查、联合惩处”工作机制，完善行刑衔接、行纪衔接，扩大智能监控系统应用场景和应用范围，规范用好举报奖励机制，牢牢守住人民群众“救命钱”。