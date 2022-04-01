北京通州顺义两市场香蕉摊位检出核酸阳性

3月31日，北京市第298场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京青年报记者从现场获悉，北京通州、顺义的香蕉摊位环境检出阳性。目前，通州区八里桥市场香蕉批发区划定为临时管控区，管控区内商户已落实相应管控措施；顺义区石门市场果品交易已暂停。市疾控中心提醒广大市民，要到正规的超市或市场选购生鲜及水果等食品，关注食品产地、来源、进口食品检疫等相关信息，可扫描“北京冷链”追溯码查看进口冷链食品产品检测检验和追溯信息。

通州八里桥市场

香蕉批发区划为临时管控区

据通州区人民政府副区长董明慧介绍，3月29日，通州区八里桥市场按照市场防疫部门“农贸市场从业人员、环境核酸两日一检”要求，对市场内库房开展例行环境核酸检测，3月30日凌晨第三方检测机构报告香蕉批发区6号库房香蕉外包装及库房环境检出阳性；30日中午经区疾控中心复核为阳性。

据介绍，报告环境检测阳性的点位位于通州区八里桥市场香蕉批发区6号库房，其前部为经营摊位，后部为存货仓储。香蕉批发区占地800平方米，共有库房24间，实际经营11间，均为常规库房，冷链系统未启用。

3月30日，共采集八里桥市场环境样本点位8761个，其中57个点位检测结果为阳性，范围包括香蕉批发区6号库房、11号库房、12号库房、市场配送中心19号小商店和运输货车。通州区对该批货物存放区域的全部物品进行封控，完成环境扩大采样后，已对八里桥市场进行全面消杀，消杀面积8万平方米。目前，通州区将八里桥市场香蕉批发区划定为临时管控区，管控区内商户已落实相应管控措施。

董明慧介绍，通州区已第一时间提示到过相关摊位的人员主动报备，通过大数据追踪已销售货物，对到访过香蕉批发区6号、10-13号摊位和市场配送中心19号小商店的人员及时落实管控措施。

同时提醒广大市民，3月19日以来在通州区八里桥市场香蕉批发区6号、10-13号摊位采购过香蕉，3月27日以来在市场配送中心19号小商店采购过相关物品的人员主动向社区或单位报备，按照要求做好集中隔离、居家隔离、健康监测、核酸检测等各项防控措施。市民朋友在进入农贸市场、商超等人员密集场所时，要严格落实扫码、测温、戴口罩等防疫措施。

顺义石门市场

果品交易已暂停

顺义区人民政府副区长冯江全介绍，3月30日上午，顺义区接外区横传信息，一批外包装被检测出新型冠状病毒核酸阳性的香蕉货品曾在顺义石门市场果品区仓库存放。

经核查，此次检出阳性的香蕉货品曾分别存储于顺义区石门市场果品区的21号库房和60号库房。接到横传信息后，顺义区分别于3月30日、31日对环境、货物、人员进行两轮采样。其中，3月30日上午11点，对石门市场果品区共采样2850个点位，检出阳性环境40处。同时，对石门市场商户及工作人员共5153人开展全员检测，检测结果均为阴性。3月31日上午9点对市场环境和人员进行第二轮核酸采样，截至北青报记者发稿时，已采集5489人（包括市场工作人员及其同住人员），已送实验室检测，结果待出。

冯江全介绍，顺义区迅速对涉及的风险人群开展细化流调，全面追踪溯源、管控风险。目前已判定密接35人，其中外区1人已横传，次密接19人，密接、次密接人员均已落位管控，目前此部分人员核酸检测结果均为阴性。同时，持续落实封闭管控措施。检测出阳性环境样本的石门市场果品区已于3月30日中午落实封控措施。果品区639人中，除进行集中隔离医学观察人员外，其他人员及同住人实施居家隔离14天+7天健康监测措施，并于3月31日、4月1日、2日、6日、13日进行核酸检测。石门市场其他所有人员及同住人连续3天开展核酸检测，并开展7天健康监测。

冯江全表示，本次涉疫香蕉货品，主要存放于顺义石门市场果品区。目前，石门市场除果品交易暂停以外，其余肉类、蔬菜、鸡蛋、粮油等各类生活必需品供应均未受到影响。

北京将迅速开展

风险人员及物品排查

北京市疾控中心副主任刘晓峰表示，近期国内多地有物品核酸检测阳性的报道，针对本市通州、顺义等地香蕉摊位环境检出阳性情况，要快速开展风险人员及物品排查，人物同溯、同防、同查、同管，严格落实四方责任。

发布会上，刘晓峰提醒广大市民朋友，要到正规的超市或市场选购生鲜及水果等食品，关注食品产地、来源、进口食品检疫等相关信息，可扫描“北京冷链”追溯码查看进口冷链食品产品检测检验和追溯信息。采购时要正确佩戴口罩、保持手卫生，避免直接接触食品。采购整箱或预包装食品，可适度对包装表面消毒。生食蔬菜水果要用流动水彻底洗净，食用前后注意手卫生。加工进口冷链食品时要注意容器、砧板、菜刀等器具生熟分开，并单独放置；注意清洁双手，不要用手触摸眼、口、鼻，防止交叉污染；加工结束后，厨房环境和器具要彻底消毒，清洁干净，注意厨房通风。

当前，全国本土聚集性疫情呈现点多、面广、频发的特点，本市疫情防控工作面临严峻挑战，广大市民朋友要切实增强防护意识，认真履行防控责任，坚持常态化疫情防控不放松。 文/本报记者 王斌 解丽 赵婷婷

重点

北京通州八里桥批发市场暂停零售业务

昨晚，北京城市副中心官方微信发布消息，3月31日，区商务局发布了《关于八里桥批发市场暂停零售业务的通告》。根据《通告》，通州区八里桥农产品批发市场拟于4月1日14:00起暂停零售业务，实施批发客持证入场，不再接待散客。《通告》同时发布了八里桥批发市场周边44个主要蔬菜零售网点明细，市民可就近购物。

《通告》指出：为进一步做好疫情防控工作，确保市民健康安全，保障全区市场供应，通州区八里桥农产品批发市场拟于4月1日14:00起暂停零售业务，只保留批发业务和配送业务，实施批发客持证入场，不再接待散客，市民可就近到周边44个主要蔬菜零售网点购物。

通州八里桥农产品批发市场作为北京市东部地区最大的农产品集散中心，疫情以来，在加大疫情防控基础上，加大蔬菜、水果产地直采力度，增加蔬菜、水果供应量，充分发挥了批发市场保供稳价的主体作用。

从4月1日14:00起，八里桥市场将实施批发采购持证进场制度。长期采购商可直接与八里桥市场批发户联系咨询办证事宜，其他采购商可拨打咨询电话，咨询具体证件的办理事宜。周一至周日8:00-12:00、14:00-17:00可拨打咨询电话（010）60512765、60510790。

为确保生活必需品市场供应稳定充足，通州区已组织相关市场主体加大生活必需品采购量，并建立了区、镇、企三级“点对点”监测补货机制、大型保供企业与中小零售网点“大手拉小手”工作机制、蔬菜直通车供应保障机制。目前全区各商超、市场、菜店生活必需品货源充足，品类丰富，价格平稳。（王斌 解丽 赵婷婷）