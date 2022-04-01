困扰好莱坞影星的“失语症”是怎么回事？

31日，好莱坞演员布鲁斯·威利斯的家人宣布其患上失语症，令人唏嘘。失语症是一种后天获得性语言交流障碍，表现为语言表达、理解、复述、阅读、书写和命名等方面的能力下降甚至丧失。

失语症与大脑的语言中枢受损有关。语言中枢包括运动性语言中枢、感觉性语言中枢、书写中枢、命名中枢等，分别控制人的说话、听取理解、书写、命名、识别文字符号等能力。“语言中枢损伤部位不同，对应的失语症表现也有差异。”北京大学第一医院神经内科主任医师孙永安说。

语言中枢受损常见原因为脑萎缩或脑损伤。脑萎缩包括神经变性疾病，比如阿尔茨海默病、原发性进行性失语等；脑损伤包括脑血管疾病、脑肿瘤、脑外伤等。此外，肝性脑病等代谢性疾病或脑炎等疾病也可能损害语言中枢进而引起失语症。“有统计数据显示，约1/3左右的脑血管疾病患者存在语言功能障碍。”孙永安称。

首都医科大学宣武医院神经内科主治医师秦琪表示，在临床上，常见的失语症类型包括：运动性失语，这类患者能听懂人说话、能发音，但说话不连贯；感觉性失语患者能说能听，但答非所问，用词和语法紊乱；失读患者视力正常，能认识字，但读不出来也理解不了；命名性失语患者可以看到事物，但叫不出事物的名字；语义性失语患者存在词汇理解障碍；非流利性失语患者的核心特征是说话费劲、发音错误。

如何诊断失语症？孙永安称，首先根据临床症状作初步判断，其次通过失语症筛查量表对患者失语程度进行评估。结合症状、量表进行判断后，再使用核磁共振等相关检查为患者找出病因、明确患者脑部病变位置，然后进入治疗阶段。

秦琪介绍，失语症治疗包括两方面：一是病因治疗，即针对引起失语症的病因进行治疗；二是对症治疗，即针对失语的症状进行治疗。语言康复训练，即通过说、听、写、读等方面的训练能够帮助患者恢复语言功能。另外，包括直流电刺激和许尔失语症刺激疗法（Schuell刺激疗法）在内的神经调控治疗手段也应用于失语症治疗中。

“失语症的治疗比较复杂，不是一两天就能完成的，需要陪护者的耐心。”孙永安说。（代小佩）