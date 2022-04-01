《“十四五”中医药发展规划》的五大亮点

日前，国务院办公厅印发《“十四五”中医药发展规划》（以下简称《规划》），对“十四五”时期中医药工作进行全面部署。《规划》突显出五大亮点，充分体现了党中央、国务院在新时代背景下，全力助推中医药事业振兴发展的坚定决心和关键举措。

一、体现党中央、国务院对中医药事业发展高度重视，中医药行业五年规划首次由国务院办公厅印发

以往的中医药五年发展规划均由行业部门印发，《规划》首次由国务院办公厅印发，政策进一步优化，支持进一步加大。这是自2016年国务院印发《中医药发展战略规划纲要（2016—2030年）》，2017年中医药法实施，2019年中共中央、国务院印发《关于促进中医药传承创新发展的意见》，国务院召开全国中医药大会，以及2021年国务院办公厅印发《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》以来，党中央、国务院高度重视中医药事业发展的又一次具体体现。再次证明了传承创新发展中医药，是新时代中国特色社会主义事业的重要内容，是中华民族伟大复兴的大事。

二、体现中医药事业走进新时代的新理念和新作为，全面布局、统筹协调

“十三五”期间，我国经济运行总体平稳，经济结构持续优化，创新型国家建设成果丰硕，脱贫攻坚成果举世瞩目，完成了消除绝对贫困的艰巨任务，全面深化改革取得重大突破，对外开放持续扩大，人民生活水平显著提高。“十四五”期间，面对新发展阶段国内和国际环境的新形势，特别是人民的生命安全和健康需求出现的新特征，全面推进健康中国建设的新需要，以及自新冠肺炎疫情发生以来中医药全面参与疫情防控救治的新成效，我们对中医药事业发展产生的新认识、新理念，都被融入《规划》之中。《规划》对中医药与现代科学相结合、中医药与西医药优势互补、中医药现代化与产业化、中医药走向世界等诸多涉及全局、根本、未来的战略问题进行部署、提出举措，既解决自身困难，又顺应时代需求，体现了中医药自身发展与时俱进，与国家发展同频共振。

三、体现中医药发展认真落实党中央、国务院决策部署，以“四个坚持”一张蓝图干到底

《规划》的基本原则提出“四个坚持”——

坚持以人民为中心。把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，加强服务体系和人才队伍建设，提升中医药服务能力，充分发挥中医药在治未病、重大疾病治疗、疾病康复中的重要作用，全方位全周期保障人民健康。

坚持遵循发展规律。正确把握继承与创新的关系，坚持中医药原创思维，坚持创造性转化、创新性发展，注重利用现代科学技术和方法，深入发掘中医药精华，在创新中形成新特色新优势，促进中医药特色发展。

坚持深化改革创新。破除体制机制和政策障碍，完善政策举措和评价标准体系，持续推进中医药领域改革创新，建立符合中医药特点的服务体系、服务模式、管理模式、人才培养模式，推动中医药事业和产业高质量发展。

坚持统筹协调推进。坚持中西医并重，提升中西医结合能力，促进优势互补，共同维护人民健康。统筹谋划推进中医药服务、人才、传承创新、产业、文化、开放发展、深化改革等工作，形成促进中医药事业发展的合力。

四、体现中医药事业高质量发展形成了日趋科学完善的顶层设计，明确七大发展目标、10个主要任务包含39个方面的具体措施、15项主要发展指标

《规划》针对中医药服务体系、人才、传承创新、产业和健康服务业、文化、开放发展、治理能力等方面提出七大发展目标。统筹医疗、科研、产业、教育、文化、国际合作等中医药发展重点领域，提出建设优质高效中医药服务体系、提升中医药健康服务能力、建设高素质中医药人才队伍、建设高水平中医药传承保护与科技创新体系、推动中药产业高质量发展、发展中医药健康服务业、推动中医药文化繁荣发展、加快中医药开放发展、深化中医药领域改革、强化中医药发展支撑保障10个主要任务，包含39个方面的具体措施。为提升中医药服务供给、服务新时期人民群众健康需求、推动中西医协同发展、提高公民中医药健康文化素养水平等，更好发挥发展指标的引领和约束作用，设置15项主要发展指标。《规划》目标明确，任务清晰，指标具体，稳中求进，科学务实，合理完善，既展现了与以往规划一脉相承的战略定力，又突出了“十四五”期间对中医药事业高质量发展推进健康中国建设、更好保障人民健康，积极主动作为、发挥独特作用、彰显更大优势的希冀和信心。

五、体现政策体制机制对中医药事业发展的坚强保障，从四个方面提供有力支撑

《规划》从加强组织领导、强化投入保障、健全实施机制、注重宣传引导四个方面，保障《规划》组织实施。从行业内到行业外、从中央到地方、从国内到国际，国务院统筹、跨部门协调、各级别衔接、多元化投入，监测评估、宣传引导，充分调动地方和社会各方面力量，形成各有关部门、地方党委政府共同推动中医药振兴发展的工作合力，必将开拓有利于全社会、国内外关心和支持中医药发展的良好局面。

（作者为中国工程院院士、国医大师）

《 人民日报 》（ 2022年04月01日 13 版）