方舱医院里的“大班长”

新华社长春3月30日电（记者赵丹丹）29日早上五点半，长春国际会展中心方舱医院5号舱的大多数患者还在睡梦中，新冠肺炎轻症患者苏海荣就已经悄悄起床，开始了新一天的方舱志愿者生活。

“‘大班长’来啦！”在护士台，正在进行早交班的护士看到苏海荣，打起招呼。“早上好，今天啥任务？”苏海荣说。

苏海荣在长春会展中心方舱医院内与医护人员交流。（受访者供图）

出生于1988年的苏海荣居住在离长春国际会展中心方舱医院不远的一个小区。18日，苏海荣在社区核酸检测中被筛查出核酸阳性，并被认定为新冠肺炎轻症患者，转运到会展中心方舱医院，分到了5号舱。会展中心方舱医院原本是长春市国际会展中心。长春市政府将几个场馆设计改造成方舱医院，总建筑面积约为2.1万平方米，可容纳1500张床。苏海荣所在的5号舱是收治患者人数最多的一个舱，共有患者625人，由吉林大学第二医院的129名医护人员接管。

这是3月15日拍摄的长春国际会展中心方舱医院内景（无人机照片）。新华社发

宋春莉是吉林大学第二医院心内科副主任，也是会展5号舱的医疗队长，她告诉记者，进舱的第一天像是在“打仗”。3月17日，吉林大学第二医院接到接管方舱医院的任务，仅一小时就集结完毕。医护人员到达驻地后已是傍晚，第一时间进行一对一培训，每名队员至少完成了20余次标准的防护服穿脱流程，个个累得满头大汗。一直到18日凌晨三四点钟，终于全员通过考核。来不及休息，凌晨4点，医疗队接到入舱通知。

吉林大学第二医院医护人员在方舱医院内为患者检查身体。（受访者供图）

没有时间多想，一批批患者已接连到达，信息录入、入院宣教、安排床位、询问病史、医疗处置……医疗队在几个小时内就接诊了第一批320多名患者。一天内，5号方舱的625个床位全部收满。

苏海荣就在其中。她找到自己的床位，简单整理了个人物品，开始打量起这个只在新闻里听说过的方舱医院。一排排病床整齐摆放，一个个隔板将病区划分为一个个“双人间”。

吉林大学第二医院妇产科诊疗中心门诊部副主任林杨是5号方舱临时党支部的组织委员，患者入舱时，她特意把老人、病情复杂的患者安排在靠近护理站的位置，把一家人安排在相邻的床位，把学生安排在相对安静独立的区域……为了便于管理，她又把625个床位划分为14个网格，实行网格化管理。“医护人员是倒班制，同时在岗人数有限，既要负责用药、治疗，又要管好600多人的饮食起居，根本忙不过来。”林杨说，“为了更好地服务患者，我们让大家推选出了各自区域的网格长，协助医护人员进行日常管理。”

苏海荣主动申请，成了13网格的网格长。她将协助配合医护人员进行患者每日信息收集、发放生活物资、打扫卫生、安抚情绪、上传下达……每一天，苏海荣都步履不停，最多时一天从1网格到13网格来回走了20多趟。苏海荣办事麻利、表达清晰、为人热情、不怕辛苦，渐渐地，她成为14个网格长之中的“重要人物”，也成为5号方舱内的“大班长”。

苏海荣在会展中心方舱医院内帮助医护人员分发水果。（受访者供图）

“午饭来了！”随着一声招呼，600多份午餐被运到5号方舱，苏海荣和网格长们密切配合，以最快的速度将盒饭送到一个个患者手中。轮到自己吃饭时，饭早已经凉了。“比起医护人员的辛苦，我们的这点付出不算什么。我最大的愿望就是病友都能早日康复，疫情快点结束。我相信众志成城，一定能渡过难关。”

目前，会展5号舱已有100多名患者陆续出院，29日，苏海荣也迎来了属于自己的好消息，两次核酸检测呈阴性，符合出院条件。（赵丹丹）