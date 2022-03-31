山西建立健全养老服务综合监管制度

本报太原3月30日电 （记者郑洋洋）近日，山西省人民政府办公厅印发《关于建立健全养老服务综合监管制度 促进养老服务高质量发展的实施意见》（以下简称《意见》）。《意见》提出，要全方位加强养老服务综合监管，推动养老服务进入高质量发展阶段。

《意见》指出，要突出重点环节，实施全程监管。2022年底前，全面建立养老服务机构备案信用承诺制度，备案申请人提交按建筑、消防、食品、医疗卫生、环境保护、特种设备等法律法规及国家有关标准开展服务活动的书面承诺，并向社会公开。

加强从业人员监管。养老服务机构中的专业技术人员开展消防管理等服务，应当具备相应职业资格。从事医疗护理、康复治疗等服务的人员应当取得执业资格，并在核准执业范围内提供服务。

引导养老服务机构增强风险防范意识和应对处置能力，建立完善突发事件应急处理工作机制，配备报警装置和应急救援设施设备；养老服务机构每半年至少开展1次应急和消防安全知识宣传，每年至少开展1次应急演练，提高处置能力。尽可能减少突发事件造成的损失。

同时，进一步提升养老服务保障能力，优化城乡养老机构床位结构，支持公办养老机构增加护理型床位。到2025年底，护理型床位占比不低于55％，区域养老服务中心在乡镇（街道）的覆盖率达到60％，城市新建城区、新建居住（小）区按标准配套建设社区养老服务设施，有条件的老旧城区、已建成居住 （小）区基本补齐社区养老服务设施，构建城市地区“一刻钟”居家养老服务圈。

《 人民日报 》（ 2022年03月31日 13 版）