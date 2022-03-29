珠医集团：依托大湾区资源优势 抢占科技竞争制高点

由人民网·人民健康策划推出的《科研的力量——全国大型公立医院管理者深度访谈》栏目近日走进珠海市人民医院医疗集团（以下简称“珠医集团”）。珠医集团是如何建设成为集医、产、学、研为一体的集团化区域卫生健康高地？在人才培育体系上，又有哪些特色亮点？对此，珠海市人民医院医疗集团院长陆骊工进行了分享。

以科研创新为驱动力 完善专科服务管理能力

陆骊工介绍，在以主任负责制为主要抓手的医院管理理念下，珠医集团已连续两年获得国家公立医院绩效考核A+认证。他认为，只有每个科主任对患者管理、科室运营、人才培养和科研落地等情况清晰掌握，才能更好推进医院向前发展。

陆骊工说，在专科管理方面，集团坚持“以点带面”发展优势学科。以介入医学为例，国家给予重点学科培育培养资源并设置国家医疗中心，中国科学院院士葛均波和中国科学院院士院士樊嘉在介入领域牵头成立了国家放射与临床医学研究中心，珠医集团就是广东地区的分中心之一。此外，珠医集团在心脏介入、神经介入、大血管介入及肿瘤介入领域也表现优异，以介入医学这一个优势学科“以点带面”带动其他学科的发展，有利于提升全院整体医疗水平。

同时，他还认为珠医集团建成集“医、产、学、研”为一体的集团化区域卫生健康高地，需要从粗犷化管理向精细化管理过渡并紧抓医疗质量建设，不断提升医疗服务水平。

以人才队伍建设为抓手 促进医产学研深度融合

人才是医学进步、医院发展的核心竞争力。据了解，近年来，珠医集团持续以人才集聚力量助推医院管理服务能力稳步提升，人才强院政策持续落地生根发芽，内培外引、院长柔性引才战略、常态化引才机制，为医院广聚医学人才提供了有力的制度保障。

陆骊工介绍，医教研齐头并进发展，对整个医院的医疗质量提升和可持续发展起着至关重要的责任。珠医集团重视人才培养，在内培外引方面做了大量工作，内部培养启动了香山英才计划等一系列政策。外引则引进了一些大牌院士团队、科主任，通过定期指导工作、参与手术、参与临床教学等一系列临床实践，提升医院内医务工作人员的整体水平，也进一步完善了患者们的就医体验。

人才是一切工作的核心，科研创新更是如此。陆骊工提出，在整个医疗系统排位评比中，凸显了科研的重要性。近些年，珠医集团SCI文章从产出量、文章质量到引用量皆在增长，科研基金项目、国家重点研发基金等项目也在逐渐增多。珠医集团在科研方面积极与高校深度融合，致力建设成为集“医、产、学、研”为一体的集团化区域卫生健康高地。