清明将至 北京疾控提示：非必要不出京 错峰避峰出行

人民网北京3月29日电 （记者孙红丽）春风送暖，清明将至。目前全球疫情呈高发态势，国内本土疫情点多面广，清明假期人员的流动和聚集增加了疫情传播风险。

北京市疾控中心今日发布清明假期健康提示，建议市民朋友增强防护意识，提倡错峰避峰出行，做好个人防护。

另外，鉴于国内外疫情现状，坚持非必须不出境，非必要不出京。密切关注近期国内外发生疫情的地区疫情进展情况，不去中高风险地区和有报告确诊病例地区旅游、出差、祭扫。对于身体出现不适，特别是有发热、咳嗽等呼吸道症状的人员不建议参加祭扫活动。

减少路途风险提倡错峰出行

北京市疾控中心提醒，如确需出行，提前做好行程规划，准备充足的口罩、免洗手消毒品等防护物资。尽量选择空旷的室外祭扫方式，实行预约、错峰出行。外出时遵守公交、地铁、商场等公共场所防疫要求，配合做好戴口罩、验码测温、一米线等防疫规定，尽量选择刷卡、扫码等非接触方式缴费、购票等防控措施。

减少不必要的聚餐聚会

减少人员聚集，少扎堆，减少不必要的聚餐聚会，不宜举办或参加人员较多的聚餐聚会。避免在密闭空间中聚会，活动尽可能简短并注意开窗通风。做好科学正确佩戴口罩，保持安全社交距离等防护措施。

坚持常态化疫情防控措施

科学佩戴口罩，不握手，勤洗手，常通风，尽量不去人群密集、空气不流通的场所，遵循咳嗽打喷嚏捂口鼻等社交礼仪。进入公共场所时，要坚持全员健康宝扫码登记入内，配合做好戴口罩、验码测温、一米线等防控措施。注意保持环境卫生

保持健康生活方式

春季气温多变，应根据气温变化增减衣物，规律作息，适度运动，注意劳逸结合。

注意饮食安全卫生

合理膳食，规律用餐，不要暴饮暴食。注意饮食卫生，倡导使用公筷公勺，实行分餐制。拒绝食用野味。

注意做好健康监测

密切关注自身及家人的身体状况，尤其是外出回家后，更要做好自身健康监测。如发热、干咳、咳痰、咽痛、乏力、腹泻、味觉异常、嗅觉异常等症状。不带病上班，不参加社会活动、不乘坐公共交通工具、不打网约车等。戴好口罩，及早到附近医院发热门诊按规定就医。配合开展核酸检测、流行病学调查，向医生告知活动史、接触史及身体异常情况，不自行购药、服药。