飞鹤2021年年报：总营收破200亿 同比增长22.5%

3月28日，中国飞鹤全年业绩出炉，主营业务取得进阶突破，新业务品类实现规模效应，业绩超市场预期。年报显示，飞鹤总营收首次突破两百亿大关，达227.8亿元，同比增长22.5%，连续六年保持稳健增长；实现净利69亿元，剔除2020年原生态牧业的溢价购买收益，同比增长21.2%，在上游原材料价格大幅上涨，飞鹤终端产品价格维持不变的情况下，实现营收净利双增，显示出长期稳健的发展态势。

2021年是飞鹤全面丰收的一年，在市场表现、研发成果和全生命周期品类布局等方面均取得突破性进展。年报显示，除婴配粉业务外，其他乳制品合计实现营收9.9亿元，同比增长63.3%，多引擎驱动业绩高质量增长。

飞鹤对品质和科研创新的极致追求已根植于企业基因。今年“两会”期间，飞鹤董事长冷友斌在接受媒体采访时表示：“在研发创新上，飞鹤一直坚持做长期、战略性规划和投入，而不是看短期、眼前的效益。”

过去的一年，飞鹤持续加强农牧业建设，专属农场面积增至近60万亩，自有牧场的奶牛近8万头，生鲜乳品质进一步提升，核心营养指标超过欧盟标准。同时，年设计产能进一步提升至26.7万吨，产业基础进一步夯实。

年报显示，2021年飞鹤研发投入4.3亿元，同比大幅增长60.5%。报告期内，飞鹤在国内外权威期刊发表论文39篇，开展2项科研临床试验，获得授权专利105项，参与12项国家、行业和团队标准的制定。此外，飞鹤正在通过数字化和管理提升，提升产品品质，保障极致新鲜，实现降本增效，进一步驱动企业长足稳健发展。