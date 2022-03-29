北京普惠健康保特药清单升级至109种

2021年12月，国家医保局公布了《2021年药品目录》，自2022年1月1日起执行。北京普惠健康保原特药清单中部分药品已进入新版医保药品目录，纳入基本医保支付范围。北京青年报记者3月28日从北京普惠健康保项目组获悉，为充分保障参保人权益，“北京普惠健康保”按照待遇水平只增不降的原则，对现行保险产品特药品种及适应症进行优化升级，进一步增补国内外特药种类，扩展特药适用症范围，以降低参保人特药支出风险，满足参保群众多层次医疗保障需求。

增补国内特药9种、海外特药3种

原国内特药中已纳入医保目录的药品，在升级清单中仍予以保留。同时，为进一步满足参保人保障需求，遵循聚焦北京高发肿瘤用药原则，“北京普惠健康保”新增补9种药品至国内特药清单，分别为沃瑞沙、泰瑞沙、利普卓、多菲戈、凯洛斯、凯泽百、飞尼妥、安维汀、择捷美，主要治疗疾病为肺癌、前列腺癌、多发性骨髓瘤、神经母细胞瘤、乳腺癌及卵巢癌。

原海外特药中部分药品在国内上市，且符合国内特药调整原则，纳入国内特药清单。同时，新增补3种药品至海外特药清单，分别为COSELA、LUMAKRAS及TRUSELTIQ，主要治疗疾病为肺癌及胆管癌。

进一步扩展国内外特药适应症

按照聚焦高发肿瘤原则，“北京普惠健康保”扩展原国内特药清单中10种药品的13个适应症。10种药品分别为拓益、百泽安、唯择、兆珂、可瑞达、英飞凡、欧狄沃、泰圣奇、安适利、赫赛莱，新增适应症主要覆盖肺癌、胃癌、乳腺癌、淋巴瘤、多发性骨髓瘤、头颈部鳞癌、结直肠癌、食管癌、鼻咽癌等病种。

原海外特药清单中药品兆珂新获批海外适应症，按照聚焦高发肿瘤原则，新增该药品海外获批适应症1个。

新版特药保障待遇可追溯至今年1月1日

据了解，“北京普惠健康保”新版特药清单自2022年3月28日正式执行；对于被保险人2022年1月1日至3月27日已发生符合新版特药清单的保障责任且未进行理赔的情况，可进行追溯赔偿。

“北京普惠健康保”现行特药责任包括国内医院门诊处方和海南定点医疗机构购买的特殊药品费用赔付保障（药品清单涵盖100种），总保障额度为100万元，具体为：25种国内惠民常用抗癌药，保额50万元；75种国内未上市但可在海南自由贸易港博鳌乐城国际医疗机构使用的海外特药，保额50万元。健康人群免赔额2万元，给付比例为60%（特定既往症人群免赔额4万元，给付比例为30%）。

支招

如何申请理赔

被保险人可关注“北京普惠健康保”微信公众号，依次点击公众号菜单、理赔专区、我要理赔。

被保险人可拨打客服电话

4000761788咨询；

被保险人也可携带理赔相关材料至“北京普惠健康保”服务中心线下网点申请理赔。

所有案件均可线上报案及交单办理理赔，保险公司线上审核完成后，需寄送理赔原件材料至服务中心线下网点。

文/本报记者 蔺丽爽 通讯员/安百玲