今天，我们如何亲近野菜

春天来了，踏青、赏春和尝春成为生活的亮色，其中挖野菜成为一年一度的保留节目。因应这种需求，网上开始流传一些“挖野菜指南”“野菜大图鉴”，引导市民在小区、郊外或远郊绿地里寻觅和挖野菜。这些文章本意是为了科普，但逐渐被“包装”成了“小区挖野菜攻略”，甚至有的还成为了封控小区挖野菜攻略。由此引发了不少争议。

挖野菜并不在于挖多少，而在于遵循一种传统的生活方式，并在过程中亲近自然、收获乐趣。然而，这种传统生活方式放在现代可能有不少突兀之处。首先，对于足不出户的人来说，在网上认识各类野菜就已足够，没有必要到野外。其次，环境污染造成了大量野菜可能有毒，或者野菜中的有毒物质超标，因而挖出的野菜并不可食用。而且，越靠近城市和工业区，污染越严重，野菜被污染的几率越高。

在公园里，管理人员会使用除草剂去除杂草，使用农药杀灭虫害。尤其是每年开春，杂草疯长，要大量使用除草剂和杀虫剂，野菜也会残留更多的杀虫剂和除草剂。即便是远郊，大气飘移和尘埃沉降使得工厂排放的废水、汽车排放的废气等污染物也会沉降到土壤里，造成土壤重金属污染，附近的植被，包括野菜也含有高含量的致癌物多环芳烃等。

这些因素导致了如果挖野菜回家食用，面临着较大的健康风险。同时，另一种危险性在于一些人并不知晓哪些野菜有毒，哪些无毒，有可能误挖误采野菜食用而中毒，如水芹菜和石龙芮、曲曲菜和曲菜娘子就是如此，前者可食用，后者有毒。

然而，这并不意味着现代人应脱离自然和远离自然，而是应该利用现有条件，甚至创造条件亲近自然，认识野菜。这对人们的生活大有裨益。

作为常识，一些常见的野菜就值得人们了解、欣赏和品尝，如荠菜、荞菜、马齿苋、蒲公英、车前草、香椿、榆钱、蕨菜、野芹菜、地木耳、苦苣菜、面条菜、折耳根、曲曲菜、马兰头、苜蓿头等。认识它们既是认识生命的规律，也是认知农业生产过程，了解万物生长的原理。

在今天，人们获取知识的渠道更多地来自网络和信息传播，但是，“网”上得来终觉浅，绝知此事要躬行。一些知识和技能，必须在亲近自然、融入自然中才能了解。只有实地挖野菜和辨别野菜，才会知道野菜在自然中是什么样，才知道哪些有毒，哪些可以食用，哪些有药用价值。这对青少年而言，是一个增长知识、格物致知的好机会。

今天亲近自然需要从实际情况出发。一方面，着重于赏春和了解野菜，而非尝春和吃野菜。因为有很多野菜在今天都可以种植，如荠菜、马齿苋等，而且一些野菜还在被人类驯化。在种植这些野菜时，也严格按照《农田灌溉水质标准》《无公害蔬菜种植标准》等实施，让野菜食用起来更为安全。

另一方面，在现有环境下，尝春和品尝野菜也未尝不可，但是有几个条件。一是要到更远的郊外，甚至是深山密林，没有工业污染的地方挖野菜；二是需要掌握基本的辨认有毒和无毒野菜的知识与技能。如果能满足这些基本条件，尝春才是可行的。

对于更多的人来说，赏春到近郊或公园就已足够，目的是为了认识和辨认野菜，亲近植物，嗅闻植物和泥土的芬芳，但不必食用。如果有更多的兴趣，也可带一些回家做标本，作为一次生活体验和基础生物学训练。