陪诊服务来了，您需要吗？（大健康观察）

图为淘宝、京东等电商平台提供陪诊服务的店家截图。

为患者排队挂号、帮忙拿药取报告、陪伴看病……近年来，陪诊服务逐渐走进公众视野。数据显示，过去一年有2.6万人在淘宝搜索“陪诊”。据不完全统计，淘宝、京东等电商平台上提供陪诊服务的店铺超过500家，生意好的店铺月销达上千单。

提供陪诊服务的人员被称为陪诊师，记者调查发现，其服务对象多为老人、孕妇、残障人士等特殊人群。目前，陪诊师遍布北京、上海、广州、杭州等多个城市，既有自由职业者，也有看护机构的员工。陪诊费用一般以半天4小时、全天8小时计算，分别为200元和400元。

陪诊对象多为老年人

“陪诊师”是坊间称呼。“除了陪伴看病，我们的工作主要是帮患者取检查报告、复印病历、预约检查、缴费买药等等。”2013年，马建在淘宝开了一家跑腿店铺，在北京专门提供跑腿代办服务。“最开始没想提供陪诊服务，慢慢地有老客户请我帮忙，才开始接触这个领域。”他说。

9年来，据马建观察，来店里下单的大多是年轻人，而看病的则以老年人为主。“大多都是子女给从外地来北京看病的父母下单。由于种种原因，这些年轻人没办法陪父母看病，又不放心老人独自就医，就找到我来帮忙，能有个照应，也图个心安。”他说。

不久前，有位老人从云南来北京就医。她的孩子有事无法陪伴，便从网上找到马建，并叮嘱他不要和母亲说是陪诊师，“就说是朋友”。马建依约在火车站接上老人，先在医院附近帮老人安排好住处，第二天上午带着老人到医院就诊。

“我告诉她什么都不用管，安心看病就行，剩下的事情我来操办。”马建说，从取号、缴费、取单子到检查、领报告，老人都不用操心，“我就像子女一样陪着老人。除了看病时和医生交流病情，大部分的时间，她只需要在椅子上休息。最后送老人走的时候，她非常感谢，还说要寄土特产给我。”

多家陪诊店铺透露，他们服务的人群中至少六成以上是老年人。“巴布妈咪上海服务中心”店主小鱼说，两年来她曾陪1400多位陌生老人看病，其中九成是子女为父母下的订单。

在人口老龄化不断加深的当下，老年人如何对抗孤独、适应数字时代，成为公共议题。拿看病这件事来说，很多医院预约挂号、取号缴费、查看报告都需要智能手机，这对很多老年人，尤其是连健康码都不知道怎么出示的人来说，并不容易。加上子女忙于工作无暇抽身，陪老人看病的需求逐渐增多。

提供服务要有爱心

哪些人能提供陪诊服务？

在马建看来，不需要多高的学历，而是要真诚、有爱心、负责任。“‘陪诊师’这个名字挺好听，但其实和医学关系不大。陪诊提供的是个性化服务，只有用心关注病人的需求，才能让客户满意。”马建说，比如有的老人年纪大了，记忆力衰退，陪诊结束后他会再给老人的子女打个电话，详细说一遍医生叮嘱的注意事项；他发现人们在看病时容易紧张，为了让患者放松，在等待就诊的间隙，常和患者聊聊天、拉家常，也因此得到了不少患者的信赖。

小鱼认为这个职业不仅帮人解决现实需求，还能提供情绪疏导，自己也能获得成就感。对此马建也有同感。年前，广东珠海一位年轻的妈妈小敏（化名）在当地检查出病情不好，加上自己的孩子还小，她焦虑不安，愁到几乎抑郁。后来小敏找到马建，寄来她的各项检查结果并挂好号，马建带着这些资料去北京天坛医院找医生，医生仔细研判后当场电话告知小敏问题不严重。

“当医生说没大问题的时候，电话那头她瞬间就大哭起来，一下就有了活下去的希望。”马建说，那一刻自己心里有说不出的高兴，给人带去陪伴和希望，让他觉得自己的工作很有意义。

陪诊需规范化发展

记者调查发现，目前陪诊服务在不同城市、不同平台的收费标准不一。陪诊服务一般以半天（4小时）、全天（8小时）为单位，半天收费标准在100元—400元不等，全天在500元—900元不等。如果需要开车接送，得额外收费。

据马建介绍，自己的收费标准主要按照时间和距离来收取，根据多年的经验，一般陪诊半天（4小时）收费300元。由于就诊中存在许多不确定性，无法提前预知陪诊要花多少时间，为了保证提供好服务，他一般为每位客户预留半天时间。

陪诊服务与群众切身利益密切相关，面对这个就医痛点解决方案，公众如何看待？

“支持！现在有些医院很大，科室又分得很细，第一次去感觉像迷宫一样，有个熟悉医院的人可以少跑很多冤枉路。”孙女士说，前不久她陪父亲去医院看病，由于不熟悉流程，折腾了很久才办好，“当时我就在想如果有人提供陪诊服务就好了，尤其是对老年人、残疾人这样有特殊需求的群体，陪诊服务还是很有必要的。”

也有一些人持审慎态度。“万一遇到骗子怎么办？”“陪诊过程中万一出现意外情况怎么办？”“医疗服务涉及个人隐私，怎么保护患者的隐私权？”“收费标准由谁来定？”在不少人看来，陪诊师确实能解决部分患者的就医痛点，希望能有正规机构管理，形成专业、规范的行业准则，让人放心购买陪诊服务。

事实上，陪诊服务十几年前就已出现，但还没有形成规模。“陪诊师”也没有进入职业目录，尚无行业制度规范、准入标准。在这种情况下，为避免纠纷，不少陪诊师会自觉规避风险。一些陪诊店主、陪诊公司明确表示，高龄、高危疾病、没有自理能力等的患者超出了他们的能力范围，对于这样的服务对象，尽量不接单。

对此，专家建议相关部门应严格审查陪诊从业者的资质，明确、细化该职业目录和分类，完善行业规范与办法，多措并举、加强引导，推动陪诊师规范化发展，更好发挥其社会价值。