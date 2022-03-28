急诊等“非必要不封控”应成为规矩

近日有上海市民反映，因疫情防控，一些医疗机构急诊等部门接诊新冠阳性感染者后不同程度暂停服务，给正常就医造成不便。上海市卫生健康委主任邬惊雷在3月26日举行的上海市疫情防控工作新闻发布会上回应称，对急诊、发热门诊、透析室、手术室、重症监护室、孕妇分娩室等，要做到“非必要不封控”。

上海最近遭遇新一轮新冠疫情，防疫无疑是当前上海最紧迫的一项任务，同时上海也高度重视医疗服务保障。无论是否疫情期间，急危重症患者都有就医需求，一旦涉疫医院暂停急诊等科室服务，急危重症患者将会求医无门，轻则遭受病痛折磨，重则面临生命危险。这种情况下，上海提出精准划定医疗机构封控范围，要求急诊等科室“非必要不封控”很必要。

今年1月，西安暴发疫情期间，西安高新医院发生了孕产妇流产事件，西安国际医学中心医院发生“拒诊心绞痛患者”问题，这两家医院被责令停业整顿3个月，多人被免职、停职。原因是，未落实首诊负责和急危重症患者抢救等制度，导致延误急危患者抢救和诊治。

就在3月23日，上海东方医院一名护士哮喘发病后，家属送其就诊，东方医院南院急诊部因疫情防控需要停诊，患者被送到另一家医院后抢救无效死亡。这一事件再次暴露出，某些医院重防疫而未重视急危重症抢救制度。按说，医院应统筹兼顾防疫与急救等工作。

此次，上海卫健部门要求，医院的急诊、发热门诊、透析室、手术室、重症监护室、孕妇分娩室等科室“非必要不封控”，目的就在于医院防疫工作与急救等工作，“两手抓,两手都要硬”。前者关乎疫情防控大局，不可松懈；后者关乎患者生命健康权，也不容忽视。

涉疫医院该如何统筹兼顾防疫与急救等工作？有关部门提出明确要求：要根据综合研判医疗机构的疫情风险，科学精准地提出疫情封控建议，精准划定封控范围，按规范开展环境消杀后立即开诊……建立健全备用区域应急预案，设立缓冲病房和缓冲区域。

医院可以因“疫”封控，但封控范围必须是精准的，且消杀后立即开诊；急诊等科室“非必要不封控”；一旦非要封控，也要有备用区域应急预案。如果西安相关医院和上海东方医院如此科学操作，显然不会发生悲剧。可见上海汲取教训很及时。

上海要求医疗机构的急诊等关乎患者生命安危的科室“非必要不封控”，彰显了“人民至上、生命至上”的服务理念。也就是说，尽管当前城市防疫工作十分紧迫，医院作为接触病人最多的场所，是防疫的关键环节，但保障急危重症患者的生命健康权同样重要。

每个暴发疫情的城市，涉疫医疗机构的重要科室都应该做到“非必要不封控”，这既是一个常识，也是一条规矩。因为医院是救死扶伤的特殊机构，一旦封控措施不合理，就会影响急救等医疗资源的供给，会给患者正常就医造成不便，尤其给急危重症患者带来危险。

落实“非必要不封控”，既需要每家医院严格贯彻，也需要有关方面加强监管。是否有必要对“非必要不封控”进行细化和规范，也值得思考。