精心服务精细管理促清明节更“清明”

3月27日，北京迎来清明祭扫服务启动以来客流最多的一天，全市231处祭扫点共接待群众24.34万人，疏导机动车7.3万辆。周末两个高峰日，北京市各扫墓点平稳有序，秩序良好，全市清明扫墓人数达43万余人。

清明节是我们缅怀先人、祭扫逝者的传统节日。当前，疫情防控形势仍然严峻复杂，如何引导市民清明期间文明祭扫，确保祭扫安全，考验城市治理的能力和水平。令人欣慰的是，从今年3月19日开始设立清明祭扫服务接待日以来，北京市民政部门和各公墓坚持管理与服务并举、务实与创新同行，大力倡树文明新风，赢得了市民的普遍赞誉。

八宝山人民公墓提供描碑毛笔、油漆、共享水桶、刷子、共享轮椅、祈福卡等便民惠民措施共计27项，其中包括继续开展“百万鲜花免费送”活动，计划在清明服务重点日发放鲜花8万枝；为了保障老年人及特殊群体的祭扫需求，特增设一条应急绿色便捷通道。如此这般的精心部署、贴心服务，有力体现了人性化关怀，凸显了责任担当。八宝山革命公墓主动作为，首次精准打造了更加便民的一站式“50米服务圈”——在“50米服务圈”的范围内，设立业务服务、骨灰堂服务、墓区服务以及便民惠民服务等各类网点，让家属少跑腿，生动彰显了公墓从小事着手，用心用情为群众服务的积极态度，同样值得点赞。

清明祭扫，精神重于物质，内心重于形式。八宝山人民公墓针对不能到现场进行祭扫的家属，通过网络和电话预约代祭服务，公墓提供免费擦拭墓碑、敬献鲜花等基本代客祭扫服务。此举不仅有利于助推疫情防控措施落实到位，而且对于缓解交通压力、激荡文明新风等，都具有很现实的意义。

服务无止境，满意无终点。移风易俗工作不能简单一刀切，让清明节回归气清景明也不可能一蹴而就，但办法总比困难多。今年，八宝山革命公墓等殡葬服务机构开拓进取、锐意创新，为市民提供诸如水溶祭祀、时空信箱、“丝”念寄情等多种表达哀思的祭扫新方式，令人耳目一新。事实表明，厚植为民情怀，着力供给侧优化祭扫服务，改进完善服务流程，切实满足市民多样化需求，就能有效把市民吸引到文明祭扫中来。

文明祭扫，安全第一。北京市68家公墓均开通了微信公众号预约系统，并同步开通了电话预约服务，每天分时段实行预约祭扫，确保祭扫井然有序。此前，北京已发出了严禁使用明火、严禁吸烟、严禁点燃香烛、严禁烧纸、严禁燃放鞭炮“五严禁”祭扫倡议，提醒广大祭扫市民遵守文明行为规范。安全祭扫，离不开严格精细的管理。其中，疫情防控作为工作的重中之重，必须做到“万无一失”。各公墓应坚持“严”字当头，进一步压紧压实责任，人防、技防、物防多方发力，守牢每道防线，织密疫情防控网。与此同时，还需坚持“宁可十防九空，不能万一失防”的思想，积极开展拉网式安全隐患排查，配齐人员力量、器材和工具，加大巡查盯守力度，让火灾等隐患无处遁形，确保清明祭扫安全。

今年的清明节又将如期而至，如何让清明节更加“清洁而明净”，值得每个人三思而后行。党员干部应当身体力行，带头遵守疫情防控工作要求，传播低碳环保理念，并将追思缅怀逝者与弘扬优良家教家风有机结合起来，切实做到健康祭扫、安全祭扫、文明祭扫，让清明更“清明”。（威利）