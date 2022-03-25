国家医保局：“新冠抗原检测”价格项目不高于每人次5元

人民网北京3月25日电 （记者乔业琼）为适应疫情防控需要，促进新型冠状病毒抗原检测公平可及，合理控制价格水平，降低社会经济负担，今日，国家医保局办公室发布《关于加强新型冠状病毒抗原检测价格管理的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》要求，各省级医疗保障部门应在2022年4月8日前明确政策，对于公立医疗机构开展的新型冠状病毒抗原（以下简称“新冠抗原”）检测服务，允许按照“价格项目+检测试剂”的方式收费。其中“新冠抗原检测”价格项目由各省级医疗保障部门按照不高于每人次5元制定政府指导价（最高限价）；新冠抗原检测试剂（含采样器具）按照实际采购价格零差率销售。

对新冠抗原检测“价格项目+检测试剂”的收费总额，各省级医疗保障部门应设置封顶标准。现阶段封顶标准不得高于每人次15元，具备条件的，可将封顶标准调低至更合理的水平。

对于群众单纯检测新冠抗原的，应要求公立医疗机构免收门诊诊查费；对于患者就诊过程中，由公立医疗机构提供检测试剂，患者自测新冠抗原的，公立医疗机构不得收取“新冠抗原检测”价格项目的费用。

各省级医疗保障部门参考目前全国已有的挂网采购价格，在4月30日前，通过组织实施竞价挂网、参与跨省联盟采购等方式，进一步降低公立医疗机构采购成本。公立医疗机构应在本省（自治区、直辖市）医药集中采购平台上采购所需新冠抗原检测试剂，不得线下采购。

据悉，此前，《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》要求增加抗原检测作为补充，进一步提高病例早发现能力。随即，国家医保局办公室发布通知，要求抗原检测和新冠治疗药物将临时纳入各省份医保。