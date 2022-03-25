2022北京国际生命健康产业跨境博览会5月举行

为推动中国跨境医疗合作及医疗产业融合发展，中国国际商会、商务部外贸发展事务局、世界中医药学会联合会、中国研究型医院学会等机构将于2022年5月16日至18日在中国国际展览中心举办生命健康产业跨境博览会。本届生命健康博览会将着力打造衔接供需、共享商机、共促发展的人类生命健康产业国际交流平台。

据介绍，博览会为期3天，规划举办八场主题论坛，30多场研讨会、技术交流会、产品对接会，联合国采购及国际合作项目推介会、中关村生命健康产业园招商活动等配套活动。大会采用线上线下融合的方式举行，通过网上推介、在线洽谈、供需对接、会议直播等形式，吸引海内外供应商、采购商和专业观众参与，打造精准贸易的展览平台、贯通线上线下结合的采购交易渠道，实现精准高效对接。

据了解，组委会已邀请世界卫生组织、联合国开发计划署、联合国儿童基金会等联合国机构及政府医疗卫生管理单位相关代表与会，探讨符合创新驱动的全球生命健康产业发展规划，迎接生命健康产业发展黄金期；邀约国内外约1000家知名医院专家及来自哈佛、牛津等知名医学研究机构代表，就先进医院管理方法和创新医疗技术进行高峰对话，并展示生命健康领域前沿学术成果，共同探讨数字化、智能化、远程化的生命健康产业发展路径；邀约迈瑞、国药等全球医疗行业企业代表，聚焦全球生命健康产业新业态，展示世界医疗卫生先进技术及产品；搭建国际生命健康产业合作交流平台，推动成立世界范围健康产业链联盟，加快医疗健康产业链互联互通，助力中国医疗创新产品走向全球市场。