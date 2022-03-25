杨志刚：加强党建引领 不断提高人民群众就医满意度

为助力公立医院开展党建工作，加强党建工作经验交流与分享，由国家卫健委全国医院党建工作指导委员会办公室指导的公立医院党建栏目《书记来了》在人民好医生上线。近日，广东省湛江中心人民医院党委书记杨志刚在做客《书记来了》时强调，党委书记应切实担当起党建工作第一责任人的职责，全面落实党委领导下的院长负责制，不断加强医院基层党组织建设。

医院党委把方向、管大局、保落实

“在加强制度建设方面，我们医院着眼于完善党委领导下的院长负责制，出台了一系列制度，并建立了工作机制。”杨志刚介绍，2021年，医院制定了党委会会议议事决策规则和院长办公会会议议事决策规则，规定重大事项必须经院长办公会讨论通过后提交党委会集体研究决策，并建立了党政一把手会前沟通的工作机制。通过一系列的制度建设，确保医院党委对各项工作的全面领导，充分发挥了医院党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用。

此外，在加强医院基层党组织建设方面，该院以创建“班子有作为、支部有方法、党建有品牌、单位有典型”的广东省公立医院党建“四有”工程示范点为契机，不断推动医院基层党组织全面进步、全面过硬。由于创建成效比较突出，医院党委被评为广东省公立医院党建“四有”工程示范点。为此，杨志刚还对“四有”工程的建设进行了介绍：

第一，班子有作为，打造坚强有力的领导班子。党委班子成员带头严肃党内政治生活，从严落实党员领导干部双重组织生活制度和“第一议题”学习制度。从严落实基层党建三年行动计划，不断推进医院基层党组织的标准化、规范化建设，取得了良好的工作成效。第二，支部有方法，建设全面进步、全面过硬的基层党组织。进一步加强公立医院党的组织体系建设。在日常党建工作中，不断创新党建工作方式方法，通过融合式党建、党建查房等有力举措，开创医院党建工作的新局面，推动医院基层党组织的全面进步、全面过硬。第三，党建有品牌，推动基层党建工作高质量发展。医院党委不断创新开展特色党建品牌建设，切实推进党建与业务的深度融合。第四，单位有典型，营造争先创优的浓厚氛围。医院党委高度重视发挥先进典型的示范带动作用，在医院营造了争先创优、尊医重卫的良好氛围。

围绕业务抓党建，抓好党建促业务

“要充分发挥党委在医院各项工作中的核心引领作用，不断推进医院管理的精细化转变，推动医院的高质量发展。”杨志刚介绍，医院党委通过深入调研，分析研判医院发展的历史和现状，以及医院各个学科发展面临的机遇和挑战，作出医院发展必须从以医疗业务为主转向医教研协调发展的战略转型这一决策。党委从战略决策的高度对医院建设、发展作出了顶层设计的布局，建设了临床医学研究中心、实验动物中心、细胞与基因治疗技术研发中心等四大公共科研平台和技术开发平台，为人才引进、提质增效，实现高质量发展打下了坚实的基础。在学科建设方面，初步形成了优势学科带动相关学科发展的学科群效应。在科研方面，医院实现了承担国家自然科学基金项目零的突破，近年来获批的省自然科学基金项目数量逐年增多，发表的高质量科研论文数量明显增加。

在党建引领下，医院党委通过研判湛江市外流的一些病种的情况，对照高水平医院建设的标准，分析医院的优势与不足，以固优势、强特色、补短板的思路确定了医院重点发展的医疗技术项目。由党委班子成员牵头，对高水平医院建设的重点项目挂图督战，推动了医疗技术水平的持续提升，充分体现了医院党委保落实的领导作用。医院党委还组织出台了医疗技术临床应用管理制度、医疗技术团队以及临床技术团队特聘专家管理制 度，引导、扶持医院各个专科成立了98个技术团队，大力发展了异基因造血干细胞移植技术、中毒急救技术、呼吸内镜介入诊疗技术等一系列特色优势技术。

另外，为促进业务建设，医院在精细化管理方面也不断地加强。医院党委将2021年定为医院的提质增效年，以推动医院的改革创新，建立健全现代医院管理制度体系为抓手，推动了医院管理从粗放管理到精细化管理的转变。一是持续推进绩效分配改革，逐步建立起与DRG分值、医疗服务质量和专科发展水平为评价基础的多劳多得、优劳优酬的绩效分配体系，引导各专科持续提升专科技术能力和医疗质量安全。二是持续推进智慧医院建设，利用新一代信息技术持续优化管理和服务流程，全面提升医院的管理、服务和运营效率。

“转角色、亲体验”致力改善医疗服务

“我们一直在不断创新服务，以患者的需求为核心来优化服务流程，提升服务的质量。”杨志刚表示，医院通过采取成立诉求处理办公室、综合服务中心、志愿者服务中心、国际医疗部等管理上的改革措施，创新服务模式，优化服务流程。通过设立自助服务区、便民服务站和引进很多信息化的工具来改善服务设施，创新服务举措。特别是一站式诉求处理办公室的设立，为患者和职工搭建了有效的沟通平台，畅通的诉求渠道，促进问题化解，切实解决患者和职工的急难愁盼问题。

杨志刚介绍，接下来，医院准备出台院领导接待工作制度，聘请社会监督员，每个工作日一名院领导到诉求处理站去指导监督，集中受理患者以及内部员工的诉求，敦促相关科室及时合理有效地处理诉求，持续改进服务。不但及时回应患者和职工提出的每一个诉求，而且去分析每个诉求中反映出的问题和短板，研究解决问题的方法，做到持续改进。另外，湛江中心人民医院还坚持开展“转角色、亲体验”活动，让每一位领导班子成员都从患者和一线员工的角度发现医院内部服务和外部服务需要改善的地方，不断提升服务质量。目前，医院被指定为全省新冠肺炎病毒确诊病例定点收治医院，正承担着整个粤西三个城市的新冠肺炎救治工作。医院还在加快建设一栋新增的传染病负压病房，建成后，将提升所在城市的传染病防控救治和应急救治能力。