“只要一杯奶茶钱”的网红隔离险不能买易赔难

近日，全国多地出现散发疫情，居家或者集中隔离的人相对增多，人们对“只要一杯奶茶钱”的隔离险的需求骤然增加。然而，据《广州日报》报道，有网友在社交平台反映，当前市面上已有多款热门隔离险下架。在此期间，仍有许多保险公司打着“产品即将下架”的噱头，进行最后的营销。在业内人士看来，多款热门隔离险集中下架，是受到行业监管趋严、投诉激增、赔付率上升等多方面因素的影响。

由于疫情的不确定性，隔离险的诞生，击中了人们的需求。“只要一杯奶茶钱”的形象说法，很好地概括了隔离险保费低、赔付高的产品特点，高保险杠杆率也是该险种受到人们青睐的原因。对投保者而言，购买隔离险的渠道非常多元，操作起来方便快捷。比如，可以关注保险公司公众号自行购买，在某些平台上购买飞机票、火车票时，也会有相关服务提醒。只要在手机上轻轻一点，就可以线上下单，省却线下办理保险业务的繁琐流程。

然而，相比“只要9.9元，疫情隔离每日就可领数百元津贴”“居家隔离也能领钱，这款隔离险真香!”等宣传，不少投保者在申请赔付时则备感不易。诸如“次密接人员（如不是和确诊病例乘坐同一种交通工具）被隔离”“非自费隔离”“居家隔离、健康监测”等隔离险拒赔情形，让很多人直呼交了“智商税”。消费体验上的巨大落差感，使很多购买者愤而向有关部门投诉，质疑隔离险的营销充满噱头，并没有给消费者带来多少实惠。

投保者和保险公司对保险条款的理解分歧，是理赔投诉最集中的地方。保险不是慈善公益行业，同样需要回收成本、平衡损益，否则不可能保证运营的持久性和服务的可持续性。对保险公司来说，保险产品定价有着复杂的计算方法，通过各种免责条款，明确保险合同双方的权利和义务，是行业常规做法。低价营销会让人误以为可以从中大把“薅羊毛”，不加细察便投保下单，并对后续的理赔额度有过高的心理预期。扭转“躺赚”隔离津贴的心态，用市场的眼光看待隔离险，会让消费者多些理性，少些跟风和盲从。

围绕隔离险的理赔投诉，一定程度上也反映出部分保险公司在营销环节的“打擦边球”行为，在理赔过程中，不乏企业凭借专业优势、利用条款“最终解释权”的便利，否定投保者的合理诉求，侵害投保者合法权益的情况。早在疫情之初，为了保障消费者权益，银保监会就禁止险企开发新冠肺炎单一责任产品，严禁保险公司借疫情渲染气氛，以疫情为营销噱头炒作保险产品。近期，针对“隔离险”不如实宣传、理赔困难等问题，银保监会更是印发专项通知，要求经营此类业务的公司做好自查和整改。

保单电子化只是简化了投保流程，投保人不能因此减少注意义务。投保前务必看清服务页面上的“特别提示”“投保须知”内容，根据自身状况挑选不同保额的险种。对企业来说，则应按照保险法的规定，在显著位置，以细致的内容、明确的表述提醒客户，告知不予赔付的特殊情形，不搞营销炒作。

隔离险是疫情背景下，保险行业顺应市场变化和客户需求作出的产品创新。如果使用得当，完全可以实现消费者和企业的互惠、双赢。下一阶段，保险企业在上线新产品时，也应该秉持尊重和信任消费者的基本原则，而非给消费者投保、理赔制造人为的障碍和隔阂。