金砖国家疫苗研发中心启动

据新华社北京电 （记者张泉、王宾）金砖国家疫苗研发中心近日在线启动，五国将在疫苗联合研发和试验、合作建厂、授权生产、标准互认等方面深化交流合作，标志着金砖国家向加强公共卫生合作和疫苗研发合作又迈出坚实一步。

中国科技部部长王志刚在当日举办的金砖国家疫苗研发中心线上启动仪式暨疫苗合作研讨会上表示，金砖国家是新兴市场和发展中国家联合自强的典范，是推进全球治理的关键力量。我们将以启动金砖国家疫苗研发中心为契机，深化交流合作，筑牢抗击疫情的“金砖防线”，展现推动合作抗疫的“金砖担当”。

启动仪式上，金砖国家疫苗研发中心五国各国别中心共同提出《加强疫苗合作，共筑抗疫防线》的倡议：将疫苗作为全球公共产品公平合理分配，保障疫苗在发展中国家的可及性与可担负性，并表示将加强联合研发，提升金砖国家传染病防控能力以及应对公共卫生事件的能力。该倡议特别强调开放性，欢迎更多伙伴加入。