穿梭在城市中的“疫”线“摆渡人”

“请大家速速到位，6点开始第一轮；我在附近，马上赶到；鲤城区车队还有20辆出租车待命……”3月22日早上5点半，在福建省泉州市“抗疫志愿车队”的微信群里，的哥的姐们争相“抢单”，一场争分夺秒的核酸检测样本“转运战”开始打响。

据了解，自发生本轮新冠肺炎疫情以来，泉州成立核酸检测样本转运小组，向出租车司机发出组建“抗疫志愿车队”的征召。短时间内，就有500多名的哥的姐主动报名参加，不计报酬，冲在战“疫”最前线。

接过核酸检测样本，放进后备厢，“啪”的一声车门关上，手刹一松，油门一踩，一溜烟，没了影。不一会儿，车就已经穿梭在空荡荡的城市道路上。这一幕，是出租车司机转运核酸检测样本的真实写照。

“每天早上6点就有核酸检测样本，我们5点就要起床。一天下来高强度工作13个小时，开车来回一趟要1个多小时，然后进行人、车消毒后又接着奔赴下一趟……”泉州市鲤城区浮桥街道负责核酸检测样本转运的出租车司机赖明志说。

赖明志每天需要将车辆开到街道卫生服务中心，开展车辆消毒后立即将防疫物资运送到各个核酸检测点，等待核酸检测结束后，将装有核酸检测样本的转运箱消毒，并运送到核酸检测实验室，再进行车辆消毒，又重新投入到社区的其他转运任务中。

穿着厚重防护服，佩戴工作帽和医用口罩，天气热，车内温度高，一天下来，赖明志的衣衫早已湿透，双手也被捂得发白。“最晚的一次凌晨3点还在出任务，最忙的时候一天转运样本10多趟，累计行车里程超过500公里。”赖明志说。

年轻出租车司机张金聘也是“抗疫志愿车队”的一员，在接到公司的号召后，他瞒着家里人，主动请缨前往核酸检测样本转运压力最大的点位。“执行任务时没有饭点一说，有时任务来了就只能匆匆吃几口，渴了也不敢喝水，要减少上厕所的频次节省时间。”张金聘说。

转运核酸检测样本、运送防疫物资、分享防疫知识、相互鼓励打气……疫情以来，“抗疫志愿车队”的微信群消息一直没有停过，出租车的里程表数字也在不断增加，500余名出租车司机默默用行动传递着城市的温暖。

截至3月22日11时，泉州市核酸检测样本转运小组“抗疫志愿车队”共统筹安排保障车辆213部，驾驶员566人，完成转运任务8852趟次。

（据新华社 周义 陈旺）