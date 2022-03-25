王焱教授团队正在完成新型经导管主动脉瓣系统植入术。

厦门大学附属心血管病医院供图

本报电 （徐林、高树灼、刘云芳）3月22日上午，厦门大学附属心血管病医院王焱教授带领团队应用一款新型经导管主动脉瓣系统，为一名高龄老人微创置换了主动脉瓣膜。据悉，这是该瓣膜系统上市后的全国首例植入。

心脏血液泵出，经由主动脉瓣流向全身，主动脉瓣犹如“心门”，一旦狭窄，势必影响全身供血。主动脉瓣重度狭窄是我国中老年人常见重症心血管疾病之一，目前尚无药物预防、治疗或阻止其进展，当病情进展并产生胸痛、呼吸困难、晕厥等症状后，若不经手术，随时可能因主动脉供血严重不足而导致猝死，是威胁老年人的健康杀手之一。

传统的置换瓣膜手术需要开胸，但众多老年患者常因高龄、体质弱、病变重或合并其他疾病而无法耐受。自经导管主动脉瓣置换术（TAVR）问世以来，给高龄高危瓣膜病患者带来了福音。TAVR是一种微创瓣膜置换手术，患者不开胸，通过介入导管技术，仅穿刺股动脉的情况下，逆行将处理好的人工心脏瓣膜输送至主动脉瓣位置，在不处理原瓣膜的情况下进行主动脉瓣置换，恢复瓣膜功能。相对外科手术，TAVR手术创伤小，恢复快。

据了解，厦门大学附属心血管病医院结构性心脏病团队在王焱的带领下，是全国最早开展主动脉瓣微创治疗手术的医院之一，目前已成功为300余名主动脉瓣重度狭窄患者开展TAVR手术。

王焱提醒，随着年龄增大、瓣膜老化，“心门紧闭”影响人体正常的血液循环，患者可能会出现头晕、胸闷、气促、心绞痛等症状，严重威胁老年人生命健康。如果老人走路或运动时易喘，很可能是心脏问题，建议及时到心脏专科就诊排查。