采取坚决果断举措  提升应急处置能力（抓细抓实各项防疫工作）

15公斤重的弥雾机，再装上15公斤的消毒液，防护服，防毒面具……3月19日深夜，辽宁沈阳市和平区北市场街道沈纺北里小区核酸检测采样点，50名星火公益志愿者正把这样的装备套在身上。“我们要完成3个点位的消毒。还行，不累！”志愿者赵恩庆说。自3月15日起，他们每天早上7点到岗，引导居民排队、提示居民出示健康码、对采样现场进行消毒，第二天凌晨才回家。

近期，辽宁沈阳、大连、营口等多个地市出现新冠肺炎疫情。辽宁省委、省政府连日召开多次疫情防控会议，要求采取坚决果断举措，尽快实现社会面清零目标，全力以赴打赢疫情防控歼灭战。

巨型吊装机起吊安装隔离活动板房，2000余名施工人员24小时轮流紧张施工……近日，沈阳加快方舱医院、方舱隔离点、健康驿站建设步伐，提升应急处置能力。营口将用10天左右时间，建成面积2万平方米、2000张床位的方舱医院和2000个房间的临时隔离方舱。

按照“应检尽检、不落一人”的目标，目前，沈阳已对全体市民开展连续3轮核酸检测，要求全市及驻沈各级机关、事业单位除承担防疫任务的工作人员外，均居家办公或就地转为志愿者，参与社区防疫工作和社区服务。

3月16日凌晨4时，大连18家医疗机构2390名医护人员伴着点点星光，奔赴各个核酸采样点。

“早上5点多，我们76名医护人员就来到周水子街道各个采样点。”大连医科大学附属第一医院科护士长李连红说，采样点几乎都设在室外，风大温度低，社区人员为医护人员烧好热水，准备了垫在脚下的泡沫板，风口处加上围挡，这份细心让医护人员心里暖洋洋的。

大连市精准划定封控区、管控区、防范区。封控区内实行“区域封闭、足不出户、服务上门”政策；管控区内人不出区、严禁聚集，所有居民原则上不离开小区；防范区内强化社会面管控、严格限制人员聚集。

在沈海高速鲅鱼圈出口，物流货车正有序排队，准备前往营口港。作为交通骨干节点，这里每天仍有4000余辆货车来往通行。营口市按照“防疫情、保通道、保安全”思路，在高速口设置了临时核酸检测点，实施落地必检、点对点到达等全程闭环管理措施。

生活必需品是否供得上、价格稳不稳，是百姓关注的热点。辽宁对重要民生商品开展价格应急监测，通过供需调节、市场监管、预期引导等一系列保供稳价措施，有效保障了疫情期间市场稳定。沈阳、大连、营口等重点城市提供日常2倍以上物资，并要求所有门店24小时配送，确保生活必需品的供应充足和价格稳定。

《 人民日报 》（ 2022年03月25日 02 版）