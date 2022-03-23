家庭医生上门 老人看病不发愁

【现实挑战】疫情之下社区、养老机构临时“封闭”，老年人出门看病、拿药成为难题

【应对策略】家庭医生入驻社区和养老机构，提供义诊、送药服务，国家六部门发《通知》提出，2035年超85%行动不便、失能失智老年人签约家庭医生

在当前的疫情防控常态化阶段，无论社区独居在家，还是住在可能临时“封闭”的养老机构里，一部分老年人看病成了“难题”。

在北京，家庭医生承担起这一责任。社区老年人足不出户可获得用药指导、上门义诊等医疗服务；养老机构则通过与社区卫生服务站建立“家医巡诊工作室”，预约专家上门问诊，用医保看病拿药。

居家老人可获用药指导及义诊

随着人口老龄化程度不断加剧，社区里的独居老人越来越多。为了帮助老年居民解决“看病难”的烦恼，海淀区北下关社区卫生服务中心王蕾家庭医生团队联合大慧寺社区在辖区全力推广家庭医生签约服务，让老年居民足不出户也能享受到用药指导、每年一次免费体检、体检报告解读、上门义诊等医疗服务。

近日，王蕾家庭医生团队和大慧寺社区副主任张瑶来到居住在大慧寺7号院的张女士家里，为其提供上门义诊服务。86岁的张女士是大慧寺社区一名孤寡老人，平日只有保姆在身边照顾。去年底，张女士因摔伤导致住院治疗并于今年春节前出院。春节期间，张女士身体恢复情况较差，因痰多导致睡眠不足，浑身乏力。

得知情况后，家庭医生上门问诊，了解了张女士当前的用药情况后，为其进行血压测量及血象检查。由于张女士骨折无法通过侧躺协助排痰，为避免因咳痰导致呼吸困难，医生建议她再次住院治疗。上门问诊结束后，医生告知张女士家人此次问诊结论，再次嘱咐注意张女士的用药注意事项，并悉心教授如何使用血糖仪及基本排痰技巧。

据了解，家庭医生签约服务还为签约对象的所有家庭成员建立健康档案，让社区居民尤其是空巢老人、孤寡老人、残疾人士等特殊群体享有方便、快捷、安全、有效的基本健康服务。

养老机构“家医巡诊”帮看病拿药

在当前的疫情防控常态化阶段，养老机构要经常调整响应等级，老人能否出门看病拿药成了困扰。海淀区广源长青养老中心试点与北坞嘉园社区卫生服务站联合建立“家医巡诊工作室”，老人不用离开养老机构，就可以预约专家上门问诊，用医保看病拿药。

养老中心入住老人平均年龄86岁，以失能失智老人为主，外出就医属于“难上加难”的人员。“家医巡诊工作室”将医生和医生工作站的诊疗系统带入到养老院内，老人不用走出养老院的大门，就可以获得送药上门、床旁检查等便利服务。这一尝试为失能失智老人提供了大便利，解决了大问题。

据了解，北坞嘉园社区卫生服务站有近600种各类药物，基本能满足这些老人的用药需求。社区卫生服务站还提供化验、心电图、彩超等各类常规检查，尤其在疫情期间能大大缓解老人外出就医的不便。

入住养老中心的家庭医生团队包括全科医生、护士、康复师和中医师等。老人可以在“家医巡诊工作室”内享受挂号、刷卡结算、拿药、输液治疗等一站式服务。

小病可以不出养老院，老人患了急病和大病怎么办？该中心还与北京老年医院和北京中关村医院签订了正式医疗合作协议，这些医院会为老人疾病会诊和外出就医方面提供绿色通道，实现“小病不出门，大病有绿通”。

2035年超85%特困老年人签约家庭医生

家庭医生全方位入驻社区和养老机构，与中央及地方陆续出台的政策密不可分。

一直以来，北京市始终扎实推进老年人家庭医生签约服务。截至2021年6月的数据显示，家庭医生签约服务已覆盖210.2万65岁以上老年人。为发挥家庭医生作用，北京市还通过在线问诊等方式，在保证安全的情况下开具处方，由社区卫生服务工作人员、社区志愿者或药品配送企业，为65岁以上诊断明确、病情稳定的家医签约老年慢性病患者，提供多种方式的“送药上门”服务。据统计，自2020年至2021年年中，全市社区卫生服务机构为老年人送药上门84.5万人次。此外，社区卫生服务机构为60岁以上、本市户籍老年人减免医事服务费3318万元。

近日，国家卫健委等六部门联合印发《关于推进家庭医生签约服务高质量发展的指导意见》，提出在确保服务质量和签约居民获得感、满意度的前提下，循序渐进积极扩大签约服务覆盖率，逐步建成以家庭医生为健康守门人的家庭医生制度。

《意见》强调，要按照积极应对人口老龄化等国家战略要求，对行动不便、失能失智的老年人等重点人群，结合实际提供上门治疗、随访管理、康复、护理、安宁疗护和家庭病床等服务。从2022年开始，各地在现有服务水平基础上，全人群和重点人群签约服务覆盖率每年提升1到3个百分点，到2035年，包括行动不便、失能失智的老年人等在内的重点人群签约服务覆盖率达到85%以上，满意度达到85%左右。

文/本报记者 陈斯