老人帮子女带娃 能不能索取费用?

【关键词】老人带娃、抚养费

“老人帮忙带娃”已成为不少家庭典型的养育模式，有的老人乐在其中，有的则不然。近日，顺义区人民法院审理了一起外祖父母帮忙照顾小孩，向孩子父母索取抚养费的案件。

蔡女士和张先生结婚后，于2008年育有一女张小花（化名），一家三口共同居住在蔡女士的父母家。因工作原因，蔡女士每隔一天回来一次，张先生一周回来一次，小花平日由其外祖父母老蔡夫妇帮忙照看。

2012年，蔡女士和张先生购置了房屋，一家三口搬出单独居住，但小花白天还是由老两口帮忙照看，晚上由父母接回家照顾。赶上周末或者休息日时，小花才由父母自行照看。平日里，一家人吃喝费用均由老蔡夫妇负担，蔡女士和张先生并未向老两口支付生活费用，只是有时购买一些蔬菜或水果等食品及生活用品，逢年过节会买些礼品赠送给老两口。

2017年，蔡女士和张先生协议离婚，张小花由其母亲蔡女士抚养，张先生每月支付抚养费1000元。2021年，老两口将蔡女士和张先生起诉至顺义区人民法院，要求二人支付抚养孩子的费用，共计23万余元。

顺义区人民法院审理认为，父母对子女有抚养教育的义务，父母是孩子的第一抚养人及第一责任人，其他长辈出于关爱提供的帮助不能取代父母对子女的抚养义务。

老蔡夫妇虽对张小花无直接抚养义务，但作为共同家庭成员，基于家庭分工和社会职能不同，老两口帮忙照顾孩子系家庭成员之间的互助行为或是完成蔡女士、张先生的委托，符合家庭共同利益，且结合双方当事人陈述，在蔡女士与张先生离婚前，张小花并非与老两口单独生活，小花所需的基本生活、教育和医疗费用均为蔡女士、张先生支付。因此，老蔡夫妇主张抚养费依据不足，法院不予支持。

但老蔡夫妇帮助子女照料孩子，其二人必定倾注大量时间、精力和感情，以及金钱付出，现蔡女士、张先生自愿支付一定数额的金钱予以补偿，法院予以照准。

最终法院判决，张先生、蔡女士分别给付老蔡夫妇1万元、6万元，并驳回原告的其他诉讼请求。

“实践中，老人以帮助子女照看晚辈为由，起诉子女给付抚养费的案件并不少见，本案就是一例典型。”承办法官介绍，一般而言，老人帮子女照顾孩子，系家庭成员之间的互助行为，或是完成子女的委托，符合家庭共同利益，在孩子并非长期与老人单独生活，且孩子所需的基本生活、教育和医疗费用均为亲生父母支付的情形下，老人向子女主张抚养费依据不足。但若是确有证据证明孩子父母“生而不养”，孩子长期与老人单独生活，孩子日常所需费用均为老人支付，父母没有尽到抚养义务的，老人主张抚养费应当予以支持。