临时纳入医保让“抗原检测”更亲民

3月21日，国家医疗保障局办公室发布《关于切实做好当前疫情防控医疗保障工作的通知》。《通知》明确，各省级医疗保障部门应综合考虑疫情防控需要、本地区医保基金支付能力，按照科学精准、积极稳妥、风险可控的原则，及时调整优化医保相关政策。其中，要按程序将新冠病毒抗原检测试剂及相应检测项目临时性纳入本省份基本医保医疗服务项目目录。（3月22日《北京青年报》）

“抗原检测”这个专业性很强的医学术语，近期被民众频繁提及。之所以如此，是因为大家对新冠病毒检测不再陌生。当前，新冠病毒核酸检测阴性证明几乎成为外出的“通行证”，不按期做核酸检测，不仅出远门会受阻，有时连本地部分公共场所也不能进入。在疫情较重的地区，核酸检测是及时发现感染者并实现动态清零的重要手段，由于感染病毒后有潜伏期，一个人在短期内做几次核酸检测，有时就成为很有必要之事。

3月11日，国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制综合组印发《新冠病毒抗原检测应用方案（试行）》，其中明确，社区居民有自我检测需求的，可自行购买抗原检测试剂进行自测。相较核酸检测，抗原检测无疑更加亲民。核酸检测技术要求高，就连一些基层医疗机构也没有检测能力，只能采样送检。民众做核酸检测，要么到相关医院，要么到集中采样点，排队做检测在所难免，还可能增加疫情传播的风险。抗原检测的技术门槛低，不仅基层单位和社区可以开展，而且民众在家也能够自检。

短短十天之内，先后出台允许居民购买抗原检测试剂进行自测和抗原检测试剂及相应检测项目临时性纳入医保的新政策，打出了一套鼓励居民抗原自测的“组合拳”。抗原检测能否尽快得到普及，价格也是重要的影响因素。当检测的价格较高并且没有纳入医保目录时，势必增加民众的费用负担，进而影响到民众参与的积极性。并且，多次检测能够提高检测率，而检测次数越多，个人负担越重。将抗原检测试剂及相应服务项目临时纳入医保目录，就可以减轻民众的费用之忧，使抗原检测在价格方面也很亲民，有利于这种检测方式的普及与推广。

抗原检测打破了时空限制，将检测时间大幅提前，出结果的时间也明显缩短，不再有场地的限制，将空间拓展到包括家庭在内的社会更广领域。更早和更快，是抗原检测的独特优势，这些优势正好顺应了目前变异株传播更快、隐匿性更强等特点，在当前和今后都可发挥重要作用。

尽管抗原检测在准确性上逊于核酸检测，但两者若能实现优势互补，一个着重于快，一个着重于准，病毒快速检测的能力势必大幅提升，疫情防控网络就会织得更牢。期待将之临时纳入医保，能够加快抗原检测的普及进度，使其尽快发挥出抗疫效力。