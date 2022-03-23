呵护青少年网络精神家园（文化只眼）

近日，国家网信办发布了2022年“清朗”系列专项行动清单，多项任务涉及改善青少年上网环境。此前公布的《未成年人网络保护条例（征求意见稿）》中也提到，未成年人网络保护工作应“以社会主义核心价值观为引领，适应未成年人身心健康发展和网络空间的规律和特点，实行社会共治。”

青少年是网络文化的主要参与者，其行为认知已经与数字时代深度交融。当前，自媒体、聚合类媒体等传播媒介不断涌现，信息生产模式呈现裂变化、社交化等新特征，海量信息鱼龙混杂，网红直播、短视频繁多。完善青少年的网络生存环境，关乎国家与民族的未来，也是网络精神文明建设的时代课题。

加强青少年网络精神文明建设，是全面推进网络空间治理的重要内容。青少年的判断力和自制力尚未完全成熟，需要多一些关怀和帮助，把“键对键”与“面对面”结合起来，打造立体化的网络综合治理格局，努力帮助他们纾解现实困难和成长烦恼。一方面，加强对网络内容生产和传播的全流程、全要素管理，提高网络治理的精细化和法治化水平，强化媒体传播平台和信息生产者的社会责任和行业自律，提升网络内容供给质量和传播效能，培育和平、安全、开放、合作的网络文明生态。另一方面，发挥权威媒体和优质信息聚合平台的引领作用，加快建设符合青少年年龄特点和兴趣爱好的主流网站，丰富优质网络内容的供给，满足这一群体多样化、多层次的精神文化需求。

识其道方能施其术。网络精神文明建设是数字化生存的“道”。应将网络空间打造为精神文明建设和传播的重要阵地，大力弘扬社会主义核心价值观，以高尚的道德情操涵养青少年，以优秀网络文化吸引青少年，以远大理想、科学理论、光明未来感召、激励青少年，使广大青年成为新时代网络道德风尚的倡导者、拥护者和践行者，让青少年成为践行网络精神文明的中坚力量。在这一过程中需要尊重青少年的主体地位，理解并适应他们在网上的行为模式，用丰富多样的实践活动激发青少年担当作为。

青少年网络文明素养的高度，一定程度上决定了当前和未来中国网络文明的高度。因此，还应大力提升青少年的数字素养与技能，引导青少年群体自觉维护网络生态，从话语表达层面提高语言文明意识。培养多元媒体阅读习惯，打破“信息茧房”桎梏，培养对数字信息的“自净机制”。还要做好顶层设计，通过家庭、学校、社区、社会组织等多方联动，着力将数字素养与技能培训有效贯通整个教育体系，全面提高数字素养与技能教育的普及性和可及性。

少年强则国强。目前，中国正在推进网络强国建设。只有用网络综合治理织密“防护网”，用数字素养与技能教育“强体魄”，才能让青少年在数字时代的“蓝海”中搏浪击水，扬帆前行。

（作者系华南理工大学副教授）