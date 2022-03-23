全国妇联追授白晓卉全国三八红旗手称号

本报北京3月22日电 （记者杨昊）全国妇联22日作出决定，追授山东省立医院临床医学检验部原副主任、主任技师、研究员白晓卉全国三八红旗手称号。

决定指出，白晓卉胸怀“国之大者”，在党和人民最需要的时候，奋不顾身奔赴抗疫最前线，毫无畏惧投入防控救治工作，勇于担当、无私奉献，展现了医务人员敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的崇高精神，以实际行动诠释初心使命，用生命践行了一名共产党员对人民的承诺，是为坚决打赢疫情防控阻击战作出突出贡献的优秀女性代表。

全国妇联号召广大妇女向白晓卉学习，学习她对党忠诚、信念坚定的政治品格，学习她永葆初心、甘于奉献的为民情怀，学习她不畏艰险、冲锋在前的意志品质，学习她生命不息、战斗不止的奋斗精神，踔厉奋发、笃行不怠，立足岗位、接续奋斗，争做伟大事业的建设者、文明风尚的倡导者、敢于追梦的奋斗者。

据悉，自新冠肺炎疫情发生以来，白晓卉一直担任山东医学检验队队长，辗转奋战在北京、新疆、河南、山东等地疫情防控第一线，曾率队创造了48小时改造核酸检测实验室的“山东速度”。在2022年3月驰援威海期间，她因突发疾病抢救无效去世，年仅42岁。

《 人民日报 》（ 2022年03月23日 06 版）