合力推动共治 整治向青少年售电子烟

近日，公安部、国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局、教育部等四部门联合印发《清理整治向未成年人销售电子烟严厉打击涉电子烟违法犯罪专项工作方案》，部署开展专项清理整治工作至4月底。

合力推动共治

修订后的《上海市未成年人保护条例》自今年3月1日起施行，条例明确规定禁止向未成年人销售电子烟。这种做法值得有地方立法权的人大或政府借鉴。要组成联合执法组对辖区内销售电子烟的商户进行不定期检查，对违规向未成年人销售电子烟的行为予以严惩。

湖北省黄冈市人大常委会黄新国

增强防范意识

许多青少年对电子烟认知存在误区，容易出于好奇、跟风等心理购买吸食，亟须增强青少年对电子烟的防范意识。要加强学校、监管部门、家庭及相关组织的合作，以多元化形式向青少年讲解电子烟对身心健康的严重危害，增强青少年识别抵制电子烟的意识和能力。

重庆市北碚区人民法院刘一菡

警惕新型毒品

有关部门要注意甄别、查处、防范另类的新型毒品犯罪，不法分子将合成大麻素等毒品材料伪装成普通电子烟，利用青少年认知和抵御能力不强等，贩卖给青少年。此类电子烟具有较强的迷惑性、隐蔽性、传播性、危害性，应从严从快打击，从源头上切断流入社会的渠道。

江西省崇仁县人民法院 吴凰行

打击教育并重

检察机关要发挥监督职能，积极履职，一方面联合公安、食药监管部门制定严惩重罚机制，对涉未成年人售电子烟行为进行严厉打击，另一方面联合教育部门强化校园法治教育，严禁未成年学生吸烟，一经发现将严肃处理，更好地规范未成年人行为，助力青少年自觉养成良好的个人生活习惯。

河北省河间市人民检察院张铁路

发布典型案例

人民法院应充分发挥司法审判职能，严惩向未成年人售卖电子烟尤其是涉毒电子烟的不法分子，定期发布典型案例，形成社会合力，共同保障未成年人身心健康发展。

重庆市第二中级人民法院向存丹