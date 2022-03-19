轻型病症为何实行集中隔离管理？专家详解

近日，国家卫生健康委发布《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》指出，轻型病例实行集中隔离管理。这是出于什么考虑？

北京地坛医院感染性疾病诊疗与研究中心首席专家李兴旺介绍，奥密克戎现在是主要流行株，在流行病学上传播很隐秘、传播力更强，造成短期内出现大量感染者。但是临床上，这些感染者的症状相对较轻。

“也就是说，90%以上的病人都是很轻的病例，表现为一些上呼吸道感染症状，这些病人是不需要住院的。”李兴旺表示，面对这些不需要住院但是又有传染性的感染者，要进行集中管理。如果收治到医院里，有可能会造成医疗资源的浪费，大量感染者出现还会造成医疗资源挤兑，因此有必要建立隔离点，由医务人员进行治疗护理。这样既有利于病人健康恢复，也有利于疾病传播的控制。

李兴旺还表示，感染者不需要单人单间隔离，但是不能和隔离点隔离的人群，如核酸检测阴性的密接者同时在一起隔离，这样会发生交叉感染。在隔离点，有很好的隔离设施，同时工作人员都是闭环管理，只要做好个人防护，做好消毒隔离，是不会引起感染扩散的。（实习生李佳悦对本文亦有贡献）