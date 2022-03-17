北京市将建多源头信息新冠肺炎监测预警机制

本报讯（记者 蒋若静）近日，北京市卫健委发布《2022年北京市疾病预防控制工作要点》，本市将严格落实新冠肺炎疫情监测预警，建立汇集风险人群、重点场所、市场冷链、病媒生物等多源头信息的监测预警机制。

在持续做好新冠肺炎疫情防控方面，本市将巩固和强化市级流调专家队和区级常备流调队伍，开展全员培训演练并保持常备不懈的应急状态，提升流调溯源能力，做好突发疫情的及时有效应对。严格落实新冠肺炎疫情监测预警，结合传染病智慧化多点触发监测预警平台建设，建立汇集风险人群、重点场所、市场冷链、病媒生物等多源头信息的监测预警机制，紧盯集中隔离点等重点点位，持续落实“人、物、环境”核酸检测等内筛措施，及时发现风险早期预警。

本市将强化医疗机构公共卫生职责，进一步推进医疗机构疾病预防控制处（科）建设，落实传染病防治管理法定义务及职责等，推动公共卫生服务与医疗服务高效协同。

本市将坚持多病共防，完善并加强流感、诺如病毒急性胃肠炎等常见传染病的监测及疫情处置工作；继续扩大艾滋病高危人群早期干预与艾滋病感染者早期治疗等工作覆盖面，持续开展第四轮艾滋病综合防治示范区创建。

此外，有关部门还将开展成人慢性病及其危险因素监测，做好癌症早诊早治及心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病高危人群筛查干预；巩固严重精神障碍综合管理服务，在册严重精神障碍患者规范率将达90%，规律服药率将达80%。