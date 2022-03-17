“轻型病例实行集中隔离”不是“放松”信号

3月15日晚，国家卫健委发布《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》，进一步完善病例分类收治措施。新版诊疗方案作出了多处调整，提出轻型病例实行集中隔离管理，如病情加重，转至定点医院治疗。

“轻型病例实行集中隔离”，是第九版诊疗方案最引人注目之处。第八版诊疗方案在治疗方面明确，疑似及确诊病例应在具备有效隔离条件和防护条件的定点医院隔离治疗。两相比较，轻型病例作为确诊病例的一种类型，过去需要到定点医院隔离治疗，将来只需集中隔离即可。

在一些人看来，这个改变似乎预示着“逐渐放开”的趋势。有观点认为，与新冠病毒和睦共处甚至“躺平”的时代或许即将到来。由于近期国内出现的这波疫情来势较猛，坊间弥漫着一股悲观、厌战情绪，也有不少人开始思考最终该怎么与新冠病毒打交道。在此背景下，第九版诊疗方案作出的这一调整，自然容易引发广泛关注和诸多解读。

姑且不论将来防疫措施会作何调整，仅就当前而言，这个改变不是“放松”的信号，也不是“躺平”的前奏，而是基于科学与实际情况作出的理性调整。

轻型病例实行集中隔离，在技术上可行，也不会影响防疫效果。当前出现的轻型病例危害小，不需要特殊治疗。但轻型病例也有传染性，需要隔离，相比居家隔离，集中隔离不仅可降低家庭成员传播风险，而且还可为患者提供基本的医疗照护，并进行监测观察，一旦出现异常情况，还可及时转到定点医院治疗。可以说，集中隔离点是当前轻型病例的理想去处。

如此调整，可以重新分配医疗资源，将好钢用在刀刃上，让疫情防控更精准有力。轻型病例以集中隔离为主，定点医院就可以空出大量床位，一旦出现较大疫情，就有更多床位收治患者，避免因突发疫情导致医院不堪重负。此外，为医院减压，将有更多资源为其他患者提供医疗服务。因此，这次调整具有一步走活一盘棋的作用，具有很强的科学性与实用性。

可见，这次调整的目的是优化配置防疫资源，让疫情防控变得更加高效有序，“放松”、“躺平”等猜想是一种误读。我国人口基数庞大，每万人拥有的医生和床位数等都还处于较低水平，而奥密克戎变异毒株的传播速度很快，一旦盲目放松，疫情出现快速反弹，将给医疗体系带来难以承受之重。

从发展趋势上看，病毒的毒性在逐渐变小，社会整体免疫力却在不断提升，其它准备也在逐渐完善，只要不被变化打乱阵脚，不轻易放弃行之有效的防范举措，就能顺势而为，以稳健的步伐走向胜利。