对“土坑酸菜”既要填“坑”也要引路

央视3·15晚会曝光湖南省岳阳市华容县插旗菜业、锦瑞食品和君山区雅园酱菜、海霞酱菜、坛坛俏食品5家企业的食品安全相关问题后，岳阳市委市政府第一时间调度处置；涉事地党政主要领导率领由市场监管、公安等部门组成的联合执法组，连夜赶赴涉事企业，对所有产品全部就地封存，对企业的相关人员予以依法查处，对外销产品立即启动追溯召回措施，并全面停止农户土坑腌制行为。(相关报道见A4版)

很多消费者喜欢吃的“老坛酸菜”竟然是“土坑酸菜”，所谓的“老坛工艺，足时发酵”竟然没有经过坛子发酵这一关键流程。相关企业也承认未对代加工的酸菜进行卫生指标检测、酸菜中添加的防腐剂超标多倍，而工人则穿着拖鞋或赤着脚直接站在酸菜上，甚至把烟头扔在酸菜上……央视3·15晚会披露的这些信息让人们倍感“酸爽”，以至于不少人在网上表态不会再购买相关产品。

食品安全之所以大于天，因为它直接关系消费者的健康权益。食品生产有严格的环境、设施设备、人员、流程、操作等要求，任何一环都不能出现问题。《食品安全法》规定，食品生产经营应当符合食品安全标准，并符合“场所环境整洁”“食品生产经营人员应当保持个人卫生，生产经营食品时，应当将手洗净，穿戴清洁的工作衣、帽”等要求；禁止生产经营超范围、超限量使用食品添加剂的食品，食品生产者采购食品原料时须查验供货者的许可证和产品合格证明，对无法提供合格证明的食品原料按照食品安全标准进行检验，不得采购或者使用不符合食品安全标准的食品原料。

被曝光的相关酸菜企业触碰了多条法律红线，也理应付出法律代价，华容县依法对涉事企业采取查封措施，既是监管履职的需要，也是回应公众关切、维护消费者权益的需要。当地对“土坑酸菜”不能止于查封、追责，而是应该以建设性理念进行整治规范。简言之，既要填上“土坑酸菜”违法的“坑”，又要给出规范发展的引路措施。

“企业+农户”的食品生产代加工模式本身并没有问题，这一产业分工模式在不少地方都有成功的范例，也为相关农业产业链的发展提供了有力支撑。企业与农户合作，收购农户初级加工的酸菜产品，既能节约企业的场地设施资源，扩大企业的产能，又能扶持当地的芥菜种植，带动农民就业，促进农民增收，可谓多赢之举。

所以，华容县在整治“土坑酸菜”时不能因噎废食，不能把“企业+农户”的代加工合作模式一棍子打死。在严格查处违法行为、追究责任的同时，当地还应该帮助企业和农户建立规范合作制度，按照《食品安全法》和食品安全标准的要求梳理酸菜腌制、贮存、收购、运输、再加工的全流程，指导督促农户建设符合标准的腌制池，改善腌制环境，遵循操作步骤，守住食品安全底线，摒弃不安全不卫生行为。

具体而言，属地基层政府、监管部门应以问题为导向，加强对企业和农户的日常监督。可考虑参照餐饮环节的明厨亮灶模式，要求企业在生产车间和农户的腌制池安装摄像头，对接监管部门，实现酸菜关键生产加工环节的透明化；加强对酸菜成品、半成品的抽检，常态化检查企业履行原材料采购索证索票和查验义务的情况，向企业传递食品质量安全管控压力，倒逼企业增强法律意识和自律意识，守住法律底线，做足食品安全管理的功课。

“土坑酸菜”被曝光形成了舆情危机，但化解这一危机不能靠“公关”思维，不能靠监管的一时发狠，而要靠常态常压的监管机制和服务机制。维护老坛酸菜的质量、品牌和信誉，维护“企业+农户”的酸菜代加工模式，需要地方政府和监管部门平时多履职、多担责、多操心。