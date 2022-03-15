什么是抗原检测？哪些人群适用？国家卫生健康委临床检验中心专家解答

今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍疫情防控和疫苗接种工作有关情况。

近日，国务院联防联控机制综合组印发了《新冠病毒抗原检测应用方案(试行)》。国家卫生健康委临床检验中心副主任李金明表示，新型冠状病毒抗原的结构蛋白有4种，目前检测的蛋白是核衣壳蛋白，也就是N蛋白。它的特点是表达量比较高，还有更容易突变。新冠病毒感染后，病毒会在咽部有非常活跃的复制，这时候测它，可以间接反映是不是有新冠病毒的感染。

哪些人群适用抗原检测？李金明介绍，抗原检测的应用人群主要有三类：第一类是有发热等临床症状到基层医疗机构就诊的，确定症状在5天之内的人员。核酸检测是阴性可以居家，再连续检测5天抗原。如果是一个真正新冠病毒感染者，这5天中总有一天病毒含量比较高，如果持续是阴性的不需要任何干预。第二类是隔离观察的人员，包括居家隔离观察的人员、境外入境的在隔离观察的人员，还有出现散发疫情的时候密接、次密接以及封控封闭小区的足不出户的人员。在测抗原的时候连续测5天，每天测1次，如果是阳性可能测出来，如果是阴性就不需要干预，直到解除隔离时的最后一次核酸检测。第三类是居民中希望做检测的人员。如果测出是阳性的，第一时间做核酸检测，阴性的就可以在家里必要的时候再测抗原。

“味觉、嗅觉丧失是新冠病毒感染非常特异的一个症状。”李金明提示，如果有明显临床症状的人员要到发热门诊就诊，尤其是有发热，味觉、嗅觉丧失的一定要尽快就诊。