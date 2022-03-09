姚鹃代表：把好饮食习惯第一关 推动儿童食品健康发展

近日，全国人大代表姚鹃提交了《关于推动儿童食品标准化规范化健康发展的建议》。姚鹃表示，《“健康中国2030”规划纲要》明确提出了全人群、全生命周期健康要求。在全生命周期中，儿童时期的饮食习惯、食育认知极为重要，将影响一生的健康，儿童健康成长更需要合理、科学的膳食营养管理。

近年来，一些新消费品牌尝试科学发展儿童食品产业，并出现了窝小芽等试水成功的婴幼儿零辅食品牌，但整个产业仍需提升和完善。姚鹃认为，采取综合措施，推动儿童食品产业高质量发展，促使儿童饮食结构健康合理，更加符合膳食指南的相关要求，十分必要。为此，她提出以下建议：

广泛开展儿童食物营养教育。依据《中国学龄前儿童膳食指南》等科学依据，依托家庭、社区、幼儿园等场景，全面开展儿童营养教育。建立家长和儿童健康饮食认知，并指导践行。如学龄前儿童进餐频率为：每天早、中、晚三次正餐和上午、下午各一次加餐，如晚餐较早，可在睡觉前2小时安排一次加餐；正餐宜营养全面，加餐以水果、奶类为主，引导儿童选择多种食物、健康食物等。

建立健全儿童食品标准体系，引导儿童食品产业从发展中规范到规范中发展。建议建立《儿童速冻食品》《儿童预制菜（具体菜品）》《儿童糕点》等系列标准，逐渐建立和完善以儿童正餐、儿童加餐、儿童零食等为框架的儿童食品标准体系，让儿童食品产业发展有对应的技术法规指导，有法可依，有据可循。

扶持儿童食品产业发展。儿童食品产业既是食品产业和经济社会发展的重要组成模块，也是提高国民健康水平、增强社会劳动力水平的重要手段。建议通过“三减三健”等国家行动的产业落地，通过产业监管规范，通过卫生、疾控等部门的指导和科普，引导社会关注和产业升级，促进儿童食品产业健康、有序发展。