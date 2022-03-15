消费升级是迫切的稳经济叙事

今年国务院《政府工作报告》提出，推动消费持续恢复，多渠道促进居民增收，完善收入分配制度，提升消费能力。多位参加全国两会的代表委员表示，要通过多种有效举措，促进今年的消费旺起来。

据统计，去年我国最终消费支出拉动GDP增长5.3个百分点，对经济增长的贡献率达到65.4%，消费成为经济增长第一拉动力。不过，受疫情反复和经济下行压力影响，提振消费还有很大空间和潜力。当前，疫情依然是影响消费复苏的关键要素，疫情多点散发导致市场人流物流受阻，产业链稳定性和供应链畅通性成为制约消费的短板。而且，这一制约消费发力的短板暂时难以补上，从而阻碍了消费动能的释放。这不仅可能会形成不敢消费的群体心理，而且还会导致宏观经济和微观民生的双向承压。

稳经济要稳预期，稳预期要增需求，增需求则要消除疫情阴霾。让不断反复的疫情稳定下来，方能稳住市场预期。疫情防控，中国已经积累了大量成功的经验。结合疫情防控新形势，适时融入防疫新思路，如推进“抗原筛查、核酸诊断”的监测模式，让抗疫措施更具针对性，实现抗疫效果不打折的同时，释放被抑制的消费活力。

疫情让餐饮、旅游消费受到严重影响，尤其是旅游消费受到疫情多点散发的“点刹”式阻滞，旅游城市受到的影响更大。餐饮虽然有线上消费作为补充，但是缺乏现场体验的餐饮消费，容量无疑被压缩。线上线下融合消费，才能真正提振消费动能，让消费市场真正活起来、旺起来。

政策层面也对提振消费想了很多办法。今年2月，国家发改委、财政部、商务部等14个部门联合出台了《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》，对餐饮、住宿等行业特别是中小微企业提出了力度大、针对性强的纾困帮扶政策。3月份，商务部组织举办2022年全国消费促进月活动，各地开展商旅文体融合、线上线下结合的各类促消费活动，稳住重点商品消费；借助北京冬奥会带来的“冰雪热”，组织形式多样的冰雪主题消费促进活动。

今年以来，各地在做好疫情防控的前提下，在过去好的经验做法基础上，继续组织开展系列促消费活动。特别是春节期间线上线下丰富多彩的年节消费活动、冬奥和冬残奥消费活动的热火局面，凸显中国的消费潜力巨大。假日消费和盛大活动，也为消费升级提供了助力。随着清明、端午小长假的来临，还会激起人们新的消费热情。

想要挖掘新的消费热点，就需要提供相应的政策支持，如通过新技术新载体植入提升平台经济的能力和效率，让物流配送渠道更畅通；通过人工智能的赋能，给平台经济注入新的活力；通过消费观念的升级，让传统消费动力转化为“宅经济”的动能；还可以引入“元宇宙”理念，通过“虚拟现场”提升消费体验，涵养消费新理念，提升消费新内涵。

没有消费，就没有交易，更没有生产，市场全链条也就失去了动力，因此稳经济就要促消费。就此而言，促消费尤其是消费升级是当前迫切的现实叙事，这需要政策支持、市场主体和社会个体一起行动起来，共同写好消费升级这篇大文章。

抗疫成效决定着消费动能的释放。经过两年多的疫情考验，人们不要指望出现“报复性”消费增长，而是在释放消费动能的同时，通过新技术应用提升消费能力，实现疫后消费升级。